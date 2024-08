Dans un univers automobile de plus en plus banal et formaté, il y a des voitures qui sèment la joie. Et qui, mieux encore, ne vous ruinent pas. La Mini Cooper appartient à cette catégorie. Souvent inclassable et parfois irrationnelle, cette auto a toutefois le mérite de vous faire sourire et sa conduite, de vous amuser.

Au premier coup d’œil, on reconnaît immédiatement les traits qui n’ont pourtant rien de commun. Paroles de stylistes, aucun panneau extérieur de la génération précédente n’a été conservé. En revanche, l’architecture technique est demeurée la même, mais a fait l’objet de suffisamment de modifications pour lui valoir un nom de code différent (F66 au lieu de UKL1). Soulignons que la version électrique (voir nos encadrés) aura le privilège d’être dotée d’une plateforme totalement inédite.

La nomenclature de cette nouvelle Mini demeure à ce stade-ci embryonnaire avec deux types de carrosseries : 3 et 5 portes. Deux mécaniques sont offertes. En entrée de gamme, on trouve un trois-cylindres de 1,5 litre, alors que la déclinaison S retient les services d’un quatre-cylindres de 2 litres. Les deux bénéficient de la magie de la suralimentation par turbocompresseur. Les deux, toujours, entraînent les roues avant (traction) par l’entremise d’une boîte automatique à double embrayage comptant 7 rapports, la seule offerte.

Tour de manège

Avant même de soulever la question, voici déjà la réponse. Oui, la Mini se pilote toujours comme un kart. L’assistance bien dosée de sa direction fait en sorte qu’elle n’est jamais ni trop lourde ni trop légère. Tout aussi à son avantage, elle communique avec une rare acuité la vivacité du train avant. Celui-ci s’accroche au bitume avec ténacité – merci aux pneus – et Mini a le courage de retarder au maximum l’intervention des béquilles électroniques. Cela donne plus de latitude (et de satisfaction) à qui se trouve au volant. Cette Cooper vire, virevolte, pivote comme aucune autre petite auto sur le marché. Elle vous convie à un véritable manège dont on sort le sourire fendu jusqu’aux oreilles.

Revenons sur terre.

La Mini, c’est également un « tape-cul ». Comment pouvait-il en être autrement avec un empattement pareil et des pneumatiques au profil aussi bas ?

Les (nombreuses) cicatrices de nos routes la perturbent et les occupants le ressentent. Impossible de résoudre ce problème, sans doute, mais de s’en tenir aux pneus de 17 pouces (de série) permettra, à certains, d’espacer leurs visites chez le chiropraticien. Peut-être même l’oto-rhino-laryngologiste (ORL) puisque l’insonorisation n’est pas non plus la force de cette auto.

Le moteur 2 litres de la S produit plus de chevaux et de couple, mais les gains sont plutôt modestes côté consommation. Et, comme un malheur ne débarque jamais seul, ce moteur n’avale que de l’essence à indice d’octane élevé. On ne lésine pas là-dessus, mais cela influence tout de même le coût lié à son utilisation. Il faut en tenir compte. Cela dit, cette motorisation qui ne manque ni de tonus ni de souplesse signe de solides performances. La boîte automatique qui l’accompagne exécute parfaitement sa partition, mais celle-ci nécessite un entretien régulier et, en cas de bris, se révèle plutôt coûteuse à remettre en service.

Ça crève l’écran

Malgré une plastique renouvelée et un habitacle rafraîchi, la Mini demeure une (toute) petite voiture. Les occupants de la banquette, à l’assise très basse qui vous force à regarder vos genoux, seront les premiers à faire ce constat tellement le dégagement à l’arrière est compté. L’accès et la sortie ? N’en parlons pas, si ce n’est que pour dire que des talents de contorsionniste sont un essentiel prérequis. Même pour de jeunes enfants. Ces derniers trouveront pour seul plaisir le fait de voir défiler le paysage au travers de glaces qui, une fois n’est pas coutume, n’ont pas l’aspect de risibles meurtrières. En sacrifiant les places arrière, c’est le volume du coffre qui y gagne et permet d’envisager un week-end à deux sans laisser une valise derrière.

À l’avant, c’est la joie. On versera une larme peut-être en découvrant que les interrupteurs de style aviation ont disparu, tout comme le sélecteur de boîte, au profit de commandes bon marché pour une voiture de ce prix. À l’usage et à l’usure, on y prête peu d’attention tant le bloc d’instrumentation, rond comme une horloge, nous émerveille par la qualité de sa résolution. Hélas, (presque) tout y est concentré. Pour avoir une idée de la vitesse à laquelle cette Mini roule, on doit ou bien quitter la route des yeux, ou bien s’en remettre à l’archaïque système d’affichage tête haute. Par chance, celui-ci figure parmi les caractéristiques de série. Ce n’est pas le cas de 9 des 10 teintes extérieures offertes (800 $ si ce n’est pas rouge Chili) ou encore du volant chauffant inclus dans un groupe d’options. Mini par la taille sans doute, mais pas pour son prix.

Mini Cooper S Fourchette de prix : de 42 900 $ à 48 200 $ pour la déclinaison S (Frais de transport, de préparation et du concessionnaire inclus)

Consommation : 7,4 L/100 km

Émission de CO 2 : 171 (g/100 km) On aime Conduite amusante

Facile à garer et à prendre en main

Présentation atypique On aime moins Peu fonctionnelle (habitacle et coffre)

Système d’infodivertissement lent

Essence Super Notre verdict Amusante, mais la version électrique apparaît comme une meilleure affaire