Performances

Moteur

(Cooper S)

L4 DACT 2 litres turbocompressé

201 ch à 5000 tr/min.

221 lb-pi de couple à 1450 tr/min

Poids : 1367 kg Rapport poids/puissance : 6,8 kg/ch

Accélération (0-100 km/h) : 6,37 secondes

Boîte de vitesses

De série : automatique 7 rapports

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : traction

Réservoir et essence

Pneus

185/50ZR17

205/45ZR17

205/40ZR18

Capacité du réservoir, essence recommandée

44 litres, Super

Dimensions

Empattement : 2495 mm

Longueur : 3880 mm

Hauteur : 1444 mm

Largeur : 1745 mm (rétroviseurs extérieurs exclus)

Pour bientôt

PHOTO FOURNIE PAR MINI La Mini Cooper S électrique

Elle a tous les atours de la Cooper S, mais la Mini que vous avez sous les yeux est électrique. C’est à elle que nous faisons référence dans notre verdict. Dans sa forme nouvelle, cette déclinaison est attendue dans les concessions canadiennes d’ici une année ou deux. Dotée d’une batterie de 54,2 kWh, elle devrait permettre de parcourir plus ou moins 300 km avant de la ravitailler. Mini voit plus grand. Une déclinaison JCW (John Cooper Works) se trouve dans les plans du constructeur tout comme une version ALL4 (rouage intégral) avec deux moteurs électriques. Entre-temps, la marque germano-anglaise propose toujours la génération antérieure, qui présente peu d’intérêt en raison de sa faible autonomie (183 km).

Elle vient ou pas ?

PHOTO FOURNIE PAR MINI La nouvelle gamme Mini

Voici la nouvelle gamme Mini présentée aux Européens. La petite rouge au centre se nomme Aceman. Elle fait appel exclusivement à une motorisation électrique. La même que celle de la future Cooper zéro émission (voir l’autre encadré). Il s’agit en quelque sorte d’une version miniaturisée de la Countryman, mais dotée de deux roues motrices (à l’avant). Légèrement plus longue, plus large et plus haute que la Cooper, l’Aceman offre un habitacle plus spacieux et un coffre plus gourmand (+89 litres). Pour l’heure, Mini encourage les spéculations quant à savoir si elle sera commercialisée au Canada. Si tel devait être le cas, ne l’attendez pas avant l’année-modèle 2026.