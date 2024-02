Performances

Moteurs

L4 DACT 2,5 L

Puissance : 191 ch à 6000 tr/min

Couple : 186 lb-pi à 4000 tr/min

L4 DACT 2,5 L Turbo

Puissance : 250 ch à 5000 tr/min (avec essence super)

Couple : 320 lb-pi à 2500 tr/min (avec essence super)

Performances

Poids : de 1417 kg à 1540 kg

Garde au sol : 140 mm

Capacité maximale de remorquage : non recommandé

Boîtes de vitesses

De série : automatique à six rapports

Optionnelle : manuelle seulement sur la Mazda3 Sport

Modes d’entraînement : traction ou rouage intégral

Réservoir et essence

Pneus

205/60R16 (GS et GX)

215/45R18 (GT)

Capacité du réservoir/essence recommandée

50 L

48 L (avec rouage intégral)

Consommation

9,5 L/100 km (moteur turbo, conditions hivernales)

Dimensions

Empattement : 2725 mm

Longueur : 4662 mm

Hauteur : 1445 mm

Largeur : 2028 mm (rétroviseurs extérieurs inclus)

Consommation modérée

PHOTO FOURNIE PAR MAZDA Le moteur de 2,5 L de la Mazda3

Le 2 L tire sa révérence au profit du seul 2,5 L. Cette mécanique comporte un dispositif de désactivation des cylindres plus sophistiqué qui permet d’abaisser la consommation de 7,8 L/100 km à 7,5 L/100 km pour la version tractée (roues avant motrices). En optant pour le rouage intégral, la consommation bondit à 7,9 L/100 km. La version suralimentée du 2,5 L entraîne, pour sa part, une hausse de 0,9 L/100 km et, selon les essais de Ressources naturelles Canada, s’établit à 8,8 L/100 km et émet plus de 200 grammes de CO 2 au kilomètre.

Pour plus de plaisir

PHOTO FOURNIE PAR MAZDA Mazda3 Sport

La déclinaison Sport (cinq portes) de la Mazda3 figure toujours au catalogue. Plus coûteuse à acquérir, celle-ci se révèle un brin plus fonctionnelle et a l’avantage de proposer une boîte manuelle, qui contribue au plaisir de conduire. Le guidage précis de son levier et la souplesse de son embrayage y sont pour beaucoup. En revanche, sa présence entraîne une hausse de la consommation de carburant. En outre, cette version Sport souffre de montants larges qui gênent la visibilité.