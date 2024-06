L’Optiq devient la porte d’entrée électrique chez Cadillac

Plus de six mois après avoir dévoilé une première photo du modèle, Cadillac a récemment fait l’étalage quasi complet de son Optiq, un multisegment électrique d’entrée de gamme. Avec son rouage intégral de série et une autonomie projetée tout de même concurrentielle, sa popularité pourrait bien décoller.