Performances

Moteur

V6 DACT 3,4 L suralimenté par turbocompresseur

Puissance : 349 ch entre 4800 et 5200 tr/min

Couple : 479 lb-pi entre 2000 et 3600 tr/min

Poids : de 2480 kg à 2570 kg

Garde au sol : 220 mm (225 mm Overtrail)

Capacité maximale de remorquage : 4111 kg (9063 lb)

Boîte de vitesses

De série : automatique à 10 rapports

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : 4x4

Réservoir et essence

Pneus

P265/70R18 (Overtrail)

P265/55R20

P265/50R22

Capacité du réservoir/essence recommandée

80 L

Super

Consommation et indice de dioxyde de carbone

13,5 L/100 km

313 g CO 2 /km

Dimensions

Empattement : 2850 mm

Longueur : 5005 mm

Hauteur : 1920 mm 1

Largeur : 1980 mm 2 1. 1915 mm (Executive/Luxury) et 1935 mm (Overtrail)

2. 2000 mm déclinaison Overtrail, ces dimensions excluent les rétroviseurs extérieurs

Des différences marquées

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS Deux générations du Lexus GX

Plus costaude visuellement et débarrassée de cette calandre très expressive, la troisième génération du GX est plus large que sa prédécesseure et repose sur un empattement plus long. Cela se traduit par un volume intérieur légèrement supérieur. Lorsqu’elle est offerte, la troisième rangée de sièges demeure exclusivement réservée à des enfants. Sous son capot, le GX abandonne son traditionnel V8 au profit d’un V6 suralimenté par turbocompresseur. Ce dernier produit 48 ch et 150 lb-pi de couple supplémentaires et permet dorénavant au GX de remorquer jusqu’à 1134 kg (2500 lb) de plus. Quant à la consommation, le GX nouveau consomme en moyenne 1 L/100 km de moins que le modèle qu’il remplace.

Une solution de rechange plus économique et écologique

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Land Cruiser

Proche parent du GX de Lexus, le Land Cruiser de Toyota s’animera exclusivement d’une mécanique hybride (à quatre cylindres de 2,5 L avec moteur électrique intégré à la boîte de vitesses à huit rapports). La consommation de carburant de ce groupe motopropulseur sera vraisemblablement communiquée cette semaine lors de l’avant-première canadienne du Land Cruiser au Salon automobile de Toronto. À noter que tout comme la version Overtrail du Lexus GX, le Land Cruiser ne compte que deux rangées de sièges. Autre différence importante, la capacité maximale de remorquage du Land Cruiser est fixée à 2722 kg (6000 lb).