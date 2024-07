Infiniti promet beaucoup, mais jusqu’ici livre peu. On attendait une armada (sans jeu de mots) de véhicules électriques, mais la marque de luxe de Nissan persiste et signe une quatrième génération d’un utilitaire dont peu de gens raffolent. Surtout au Québec (294 exemplaires vendus ces deux dernières années). Pour Infiniti, le nombre n’a pas véritablement d’importance. C’est l’image qui compte.

Il y a des nuits qu’Infiniti ne rêve plus de conquérir le monde. D’ailleurs, la marque de luxe a fermé boutique à plusieurs endroits où elle avait élu domicile ces dernières années. Même son siège social de Hong Kong est passé à la trappe. Désormais, c’est dans la ville de Yokohama, au Japon, que les dirigeants d’Infiniti orchestrent les grandes manœuvres.

Certaines personnes ne manqueront pas de classer le QX80 2025 dans la catégorie des évolutions soporifiques. Le raccourci est tentant, mais ne rend pas justice au travail accompli par ses concepteurs. Loin de là. L’architecture de base a beau être la même (un châssis en échelle), plusieurs des composants qui s’y greffent portent le sceau de la nouveauté. À commencer par le moteur. Les motoristes d’Infiniti disent sayōnara (adieu, en japonais) au glouton V8 de 5,6 litres. Ils le remplacent par un V6 de 3,5 litres suralimenté par deux turbocompresseurs à peine moins vorace (13,8 L/100 km contre 15,2 L/100 km pour le V8). Dans la catégorie, il y a mieux (Lexus LX), mais pire aussi (Mercedes GLS). Cela dit, la mécanique d’Infiniti a tout de même ses mérites. Elle est plus prompte à catapulter le QX80 vers l’horizon et, ce faisant, se révèle plus silencieuse. Elle est en outre aussi costaude, puisque la capacité de remorquage demeure la même (3856 kg) qu’autrefois. La boîte automatique compte désormais neuf rapports plutôt que sept et celle-ci les défile en douceur.

Le nouvel élan que lui procure son six-cylindres fait du QX80 une remarquable bête de somme et non une bête de course.

En dépit d’une suspension pneumatique sophistiquée et d’une structure plus rigide, cet utilitaire de luxe japonais abhorre se faire malmener, même si la direction, à l’assistance pourtant bien dosée, laisse penser le contraire. Aussi, trop sollicités, les freins peinent à suivre cette cadence. Le QX80 adore en revanche les grands boulevards, les autoroutes sans fin. Plus encore s’ils sont correctement asphaltés. Malgré toutes ses prouesses à maintenir l’assiette de ce véhicule stable et à enrayer les mouvements de caisse, la suspension se laisse parfois distraire par les irrégularités du pavé. Dès lors, elle secoue davantage les occupants à bord.

Considérant les impératifs budgétaires (Infiniti ne roule pas sur l’or), sans oublier les forces et faiblesses de ses concurrents, les concepteurs du QX80 ont su faire flèche de tout bois. Cela ne veut pas dire pour autant que le QX80 est dénué de toute avancée. Pour améliorer la sécurité active, par exemple, Infiniti a recours à un plus grand nombre de caméras pour nous éviter des faux pas. Comme celui d’écraser le vélo des enfants ou encore d’écorcher les jantes de 22 pouces contre les trottoirs. En outre, le QX80 inaugure la version 2.1 de son dispositif de conduite semi-autonome (ProPilot Assist), qui seconde désormais l’automobiliste dans les changements de voie. Une manœuvre que cet Infiniti exécute plus timidement qu’une Cadillac équipée d’un système similaire (SuperCruise).

Comme dans son salon

Si vous avez vu l’étude conceptuelle QX Monograph révélée l’année dernière au concours d’élégance de Pebble Beach, alors les formes du QX80 ne vous créeront aucune surprise. Ce sont pratiquement les mêmes. Elles inaugurent la signature esthétique – retenez surtout le dessin des phares – que les futurs produits (y compris les véhicules électriques) adopteront à l’avenir.

La décoration intérieure donne également une idée de la direction poursuivie par Infiniti. La finition est impeccable et les matériaux de qualité dans l’ensemble. On relèvera certaines fausses notes comme les commandes au volant ou les appliqués « piano noir » de goût douteux pour un véhicule de ce prix. Certains consommateurs s’étonneront tout autant qu’une cabine aussi vaste – jusqu’à huit personnes peuvent y prendre place – compte aussi peu de rangements à bord. D’autres, en revanche, salueront plutôt la présence de huit prises USB-C ou encore le volume accru du coffre en raison de la compacité de la suspension arrière. À ce sujet, soulignons que cette dernière comporte un dispositif qui permet de l’abaisser pour faciliter le chargement.

Chaleureux comme une poignée de main, les fauteuils avant sont parfaitement dessinés pour des voyages au long cours.

Les sièges de la rangée médiane ne sont pas mal non plus. Toutefois, les dossiers manquent légèrement de moelleux pour permettre, le cas échéant, de les rabattre à plat. Seuls des enfants trouveront le plaisir de se retrouver complètement à l’arrière.

Sans hésitation aucune, cette nouvelle mouture relègue la précédente au rang des antiquités. Elle avance aussi des caractéristiques qui ne craignent pas la comparaison avec ses principales concurrentes. Cela dit, il manque tout de même au QX80 des éléments pour convaincre les gens qui savent compter (et qui aiment impressionner surtout), maintenant que son prix a allégrement franchi le cap des 100 000 $. À ce prix, l’image de marque joue pour beaucoup et dans ce domaine, le récit de la marque est plutôt court.

Consultez le site d’Infiniti

Infiniti QX80 Fourchette de prix : de 104 995 $ à 124 995 $

Consommation : 13,8 L/100 km

Émissions de CO 2 : 324 g/km On aime Capacité de remorquage

Habitacle invitant et moderne

Faible niveau sonore On aime moins Consommation qui frise l’indécence

Comportement empâté

Manque de rangements à bord Notre verdict La réduction de la cylindrée n’y change rien…