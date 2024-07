Performances

Moteur

V6 DACT 3,5 litres turbocompressé

450 chevaux

515 lb-pi de couple

Rapport poids/puissance : 5,99 kg/ch

Accélération (0-100 km/h) : 5,7 secondes

Capacité de remorquage : 3856 kg

Boîte de vitesses

De série : automatique 9 rapports

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : 4x4

Réservoir et essence

Pneus

275/50R22

Capacité du réservoir, essence recommandée

89 litres

Super

Dimensions

Empattement : 3073 mm

Longueur : 5364 mm

Hauteur : 1946 mm 1

Largeur : 2116 mm2

1. 1979 mm (avec ressorts pneumatiques)

2. Les rétroviseurs extérieurs exclus

Au musée

PHOTO FOURNIE PAR INFINITI Le moteur V8 5,6 litres

Le moteur V8 de 5,6 litres dont était doté jusqu’ici le QX80 prend la route du musée. Cette motorisation apparue pour la première fois en 2022 dérivait d’une mécanique à six cylindres (nom de code VQ) et non d’un huit-cylindres, contrairement à une croyance populaire. Depuis sa création, ce V8 s’est retrouvé dans plusieurs produits des marques Infiniti et Nissan. Il a même été utilisé en compétition automobile.

Entre fermeté et douceur

PHOTO FOURNIE PAR INFINITI Les composants de l’Infiniti QX80

La plastique est différente, mais l’ossature du QX80 est demeurée la même. Toujours un robuste châssis en échelle, mais plus rigide qu’autrefois, auquel Infiniti greffe une suspension pneumatique et des amortisseurs contrôlés électroniquement. Ce nouvel ensemble d’éléments suspenseurs permet notamment de réduire la prise de roulis dans les virages, mais aussi de moduler la garde au sol.