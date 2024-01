Moteur et alimentation

Électrique synchrone à aimants permanents

1 moteur/roues avant motrices/batterie de 64,8 kWh

201 ch et 188 lb-pi de couple

Performances

Poids : de 1705 kg à 1765 kg

Vitesse maximale : 162 km/h

Capacité de remorquage maximale : non recommandé

Boîte de vitesses

De série : automatique à 1 rapport

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : traction

Pneus

215/60R17

Autonomie

420 km

Consommation

2 Le/100 km

Dimensions

Empattement : 2660 mm

Longueur : 4355 mm

Hauteur : 1580 mm

Largeur : 1825 mm (rétroviseurs extérieurs exclus)

Désordre

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Le sélecteur de vitesse du Hyundai Kona EV

On finit par s’y faire, bien sûr, mais l’ordre des rapports nous apparaît toujours aussi déroutant. Plus d’une fois avons-nous enclenché la marche avant alors que c’est vers l’arrière que nous voulions nous diriger. Au lieu de D-N-R, l’ordre devrait plutôt être R-N-D. Et le P ? Il faut actionner un bouton placé à l’extrémité de ce levier masqué par le volant. Par chance, le rapport sélectionné s’illumine au tableau de bord, mais dans la hâte, on a tendance à l’oublier.

Une lubie des stylistes ?

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Le clapet de recharge du Hyundai Kona EV

Le clapet qui donne accès au point de recharge du véhicule se trouve toujours à l’avant. Celui-ci, malgré les améliorations apportées par Hyundai, demeure vulnérable dans des conditions routières hivernales. Et plus encore parce qu’il apparaît plutôt fragile lorsque vient le temps de le débarbouiller de la glace et de la gadoue qui l’obstrue.