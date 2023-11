Je roule depuis presque 14 mois avec mon Sierra AT4. J’ai eu la chance de le recevoir avant les hausses de prix et des taux d’intérêt. Au moment de mon achat, le moteur turbodiesel était au même prix que le V8 6,2 litres à essence. Même si le prix du diesel est élevé, je suis quand même gagnant. Ma consommation sur l’autoroute est de 7,8 L/100 km et sur route de 9,5 L/100 km. Il consomme en moyenne 1 L/100 km de plus avec une remorque fermée de 12 pieds, avec une motoneige à l’intérieur. Le Sierra est confortable et robuste pour mes besoins. C’est vraiment un bon camion, sur la route on se croit au volant d’une auto de luxe. Je vis à Les Etchemins. Le froid n’a jamais été un problème au démarrage. C’est mon premier camion pleine grandeur. Avant, j’ai possédé un Tacoma, un Canyon et un Colorado et les trois étaient moins économiques que mon AT4.