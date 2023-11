Moteurs

L6 DACT 3 L diesel turbocompressé

Puissance : 305 chevaux à 3750 tr/min

Couple : 496 lb-pi à 1500 tr/min

V8 ACC 6,2 L atmosphérique

Puissance : 420 chevaux à 5600 tr/min

Couple : 460 lb-pi à 4100 tr/min

Performances

Poids : 2472 kg à 2481 kg

Capacité maximale de remorquage : 5987 kg

Garde au sol : 205 mm

Boîte de vitesses

De série : automatique 10 rapports

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : 4 x 4

Pneus

275/50R22

Capacité du réservoir et essence recommandée

91 litres Ordinaire/diesel (3 L)

Dimensions

Empattement : 3745 mm

Longueur : 5891 mm

Hauteur : 1918 mm

Largeur : 2063 mm (excluant les rétroviseurs extérieurs)

Configuration Crew Cab avec benne de 5 pieds 8 pouces

Déclinaison illustrée : AT4

Panne temporaire

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Le GMC Sierra EV

GMC reporte d’une année la version entièrement électrique du Sierra EV. Chevrolet fait de même avec le Silverado EST. La production de ces deux véhicules devait s’amorcer l’an prochain à l’usine d’Orion, au Michigan. Celle-ci doit être réoutillée (elle assemble actuellement les Bolt et Bolt EUV) au coût de 1,5 milliard de dollars américains. General Motors assure que la grève déclenchée par le syndicat United Auto Workers (UAW) n’a rien à voir avec cette décision. Le constructeur américain invoque cependant le besoin de ralentir le rythme de sa transition vers le tout-électrique pour mieux anticiper les coûts et la demande.

Une gamme complète

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Le GMC Canyon AT4X AEV Edition, le GMC Sierra 1500 AT4X AEV Edition et le GMC Sierra 2500 AT4X AEV Edition

C’est avec le pied au plancher que GMC diversifie son catalogue du Sierra. GMC revisite l’ensemble de sa gamme et saupoudre ici et là des nouvelles déclinaisons AT4, AT4X et Denali Ultimate pour ses séries 2500 et 3500 HD (Heavy Duty). La série 1500, quant à elle, s’enrichit d’une version AT4X AEV. Celle-ci, à l’instar du Denali Ultimate (notre banc d’essai), propose le choix entre le six-cylindres en ligne turbodiesel ou le V8 de 6,2 litres à essence. Rappelons que les AT4 visent principalement les adeptes de tout-terrain.