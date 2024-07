Performances

Moteur

L4 DACT 2,5 litres turbocompressé

328 chevaux

326 livres-pieds de couple

Performances

Rapport poids/puissance : 6,91 kg/ch

Accélération (0-100 km/h) : 7,2 secondes

Capacité de remorquage : 2268 kg

Boîte de vitesses

De série : automatique 8 rapports

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : intégral

Réservoir et essence

Pneus

265/65R18 (AT4)

255/55R20

275/45R22

Capacité du réservoir, essence recommandée

82 litres/Ordinaire

Dimensions

Empattement : 3072 mm

Longueur : 5181 mm

Hauteur : 1803 mm 1

Largeur : 2021 mm 2

1. 1815 mm (Denali), 1830 mm (AT4)

2. Les rétroviseurs extérieurs exclus. 2031 mm (AT4)

Nouveaux horizons

PHOTO FOURNIE PAR GMC Le logo de GMC

Qualifiés de Chevrolet « chers et endimanchés », les produits GMC ont pourtant trouvé leur public. Chiffres à l’appui, les dirigeants de cette filiale de General Motors se bombent le torse à rappeler que le Yukon domine le segment des utilitaires grand format, toutes marques confondues. En outre, les véhicules de GMC affichent, dans la catégorie des camions légers, la valeur résiduelle la plus élevée. La demande pour ses produits (les déclinaisons Denali et AT4 surtout) est forte et GMC veille à la satisfaire. D’ailleurs, GMC étend désormais sa distribution en Corée du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Chine et en Australie.

Un vent de renouveau

PHOTO FOURNIE PAR GMC Le GMC Terrain

GMC est à revoir de fond en comble sa gamme. Après l’Acadia et la version entièrement électrifiée de sa camionnette Sierra, la marque prépare la commercialisation de Yukon et Terrain « plus frais ». Dans le cas du Yukon, il s’agira essentiellement d’une refonte partielle (esthétique, présentation intérieure et retouches mécaniques), alors que le Terrain (notre photo), lui, portera le sceau de la nouveauté. La troisième génération de cet utilitaire reposera sur une évolution de l’architecture actuelle de ce modèle, mais dont l’empattement sera cette fois plus long. Pour ses débuts, cette troisième génération s’animera d’un moteur à quatre cylindres de 1,5 litre. Une motorisation hybride sera proposée peu de temps après, a-t-on appris.