La troisième génération de l’Acadia de GMC fait désormais 5181 millimètres de long. Elle a donc poussé de 269 millimètres. Ce gain de taille ne se limite pas à la longueur hors tout de ce véhicule capable d’accueillir jusqu’à huit personnes à son bord. L’Acadia est aussi plus large et plus haut que son prédécesseur. Également plus lourd et, malheureusement, plus énergivore qu’avant.

Pourquoi si grand ? Les occupants des deuxième et troisième rangées ne se posent pas la question. Ils profitent de l’allongement de l’empattement (la distance entre les deux essieux) tout autant que du coffre maintenant plus vaste qu’auparavant. Le reste a été mis à profit pour accroître les zones de déformation de la carrosserie et pour assurer à l’Acadia une présence plus intimidante, jugeront certains, dans la rue.

Encombrement et poids en hausse, tous les modèles apparus ces dernières années n’échappent pas à ce regrettable constat. Il s’agit d’une tendance lourde : lors de chaque renouvellement en particulier, les véhicules gagnent en longueur, en largeur et en hauteur. L’Acadia ne s’y soustrait pas, mais il y a d’autres facteurs qui ont motivé ses concepteurs à le faire grandir et grossir. En effet, du trio qu’il forme avec les Chevrolet Traverse et Buick Enclave (tous ces modèles partagent la même architecture), l’Acadia était jusqu’à présent le plus « petit ». À ce chapitre, la plus récente mouture n’a rien à leur envier. Elle est désormais aussi imposante. À tel point que l’Acadia nouveau toise aujourd’hui le Yukon, le chef de famille de GMC.

Reste que l’inflation des cotes contribue à alimenter une autre dérive : l’alourdissement des véhicules, de l’ordre de 300 kg en moyenne au cours des 20 dernières années. Un glissement imputable aux exigences accrues des consommateurs en matière de confort, mais aussi aux impératifs de sécurité. De sorte que dans le cas qui nous occupe ici, l’Acadia de 2024 pèse 200 kg de plus que celui de 2023.

Face à ces dérives, les ingénieurs motoristes ont fort à faire. Et de ce point de vue, à l’impossible nul n’est tenu. Les mécaniques qui animaient autrefois l’Acadia ont été priées de partir pour faire place à un « nouveau » quatre-cylindres de 2,5 litres suralimenté par turbocompresseur. Sur papier, celui-ci se révèle plus puissant que le V6 (GMC proposait aussi un 2-litres) qui siégeait alors sur le berceau moteur et suffisamment costaud pour tracter une charge plus importante.

En théorie, puisqu’une bonne partie des progrès obtenus a aidé à absorber l’allongement et l’alourdissement de ce véhicule plutôt qu’à réduire ses émissions de polluants.

Donc, à l’usage, ce moteur s’avère malheureusement plus larmoyant à l’effort que le V6 et plus assoiffé d’hydrocarbures que celui-ci. Aussi, au contraire de la mouture précédente, le nouvel Acadia retient les services d’une transmission automatique à huit rapports au lieu de neuf. Cela influe sans l’ombre d’un doute sur la consommation, mais cette boîte applique avec vigilance le rapport approprié, contrairement à celle qu’elle remplace.

La volonté de réduire la cylindrée est louable, mais cette fâcheuse tendance à concevoir des véhicules toujours plus gros devient de plus en plus incompatible avec le renforcement des normes antipollution, qui impose de limiter encore davantage l’appétit des mécaniques à combustion.

Certains s’étonneront que GMC n’ait pas profité du renouvellement de ce modèle pour inaugurer une motorisation hybride.

Surtout après que Mary Barra, présidente et chef de la direction de General Motors, eut confirmé qu’elle allait retarder certains investissements dans le tout-électrique et redonner davantage de place à l’hybride au sein des marques du groupe. Cette annonce est survenue le printemps dernier, donc beaucoup trop tard pour modifier le cahier des charges de ce véhicule. Pour l’heure, tout indique que cette mécanique bicéphale ne figure pas dans les plans de ce modèle.

L’architecture sur laquelle repose l’Acadia se nomme C1-2. Il s’agit d’une évolution de la précédente qui, au Canada, se greffe exclusivement à un mode d’entraînement à quatre roues motrices. Ce dernier, à prise temporaire, compte un vecteur de couple actif accolé au différentiel arrière pour améliorer la motricité sur un terrain meuble. Ce système est uniquement offert sur la déclinaison AT4. Celle-ci a également la singularité de chausser des pneus de 18 pouces et de mettre à l’abri ses organes vitaux derrière des plaques protectrices.

Toutes les déclinaisons de l’Acadia (Elevation, Denali et AT4) se retrouvent sur un pied d’égalité dans le domaine des aides électroniques et des autres dispositifs de sécurité. Et pour la première fois, toutes proposent la conduite semi-autonome (SuperCruise). Et cela est peut-être mieux d’avoir ainsi recours à ce dispositif tant le ressenti de la direction de l’Acadia est faible. De la paramétrer en mode Sport n’y change rien, si ce n’est que de l’alourdir. L’Acadia ne procure guère de plaisir au volant, mais là n’est pas son objectif principal. Cet utilitaire veille plutôt à faire voyager ses occupants confortablement – la suspension réagit correctement aux imperfections –, sans plus.

Une nouvelle ère

L’Acadia est un véhicule à vivre de l’intérieur. GMC a largement remanié l’habitacle, dont la présentation réalise un (autre) saut en qualité avec des accostages précis et une variété de matières. Au centre du tableau de bord s’installe un large écran multifonction vertical qui permet notamment de voir le monde extérieur sous tous ses angles (jusqu’à huit caméras) pour faciliter la conduite. Tout n’est pas parfait. Le sélecteur de la boîte de vitesse n’est pas des plus intuitifs et trop de commandes ont été relocalisées dans la grande lucarne, ce qui représente des sources de distraction.

Bonne nouvelle cependant pour les passagers arrière : ils n’ont plus à se tenir assis les jambes presque à la verticale. Mieux encore, les occupants de la troisième rangée n’ont plus désormais à voir défiler le paysage à travers une meurtrière. Pour eux, l’Acadia a dorénavant le sens du voyage.

GMC Acadia Fourchette de prix : de 55 333 $ à 67 333 $

Consommation : 11,2 L/100 km

Émissions de CO 2 : 262 g/km

On aime Volume intérieur

Présentation intérieure soignée

Conduite semi-autonome (SuperCruise) offerte à l’ensemble de la gamme On aime moins Direction apathique

Sous-motorisé

Consommation décevante Notre verdict On en attendait mieux

