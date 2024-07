Performances

Moteur

V6 DACT 3 L turbocompressé

405 ch

430 lb-pi de couple

Performances

Rapport poids/puissance : 5,96 kg/ch

Accélération (0-100 km/h) : 6,1 secondes

Capacité de remorquage : 2499 kg

Boîte de vitesses

De série : automatique 10 rapports

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : 4x4

Espaces et dimensions

Pneus

LT285/70R17

Capacité du réservoir, essence recommandée

76 L

Super

Dimensions

Empattement : 3270 mm

Longueur : 5357 mm

Hauteur : 1927 mm

Largeur : 2007 mm (1) (1) : rétroviseurs extérieurs exclus

La compétition donne du teint

PHOTO FOURNIE PAR FORD Les pilotes Carlos Sainz père et Nani Roma

Ford considère la compétition comme un fantastique banc d’essai pour ses camionnettes. Après avoir remporté, avec le F-150 Lightning, le Pike Peaks le mois dernier, la marque à l’ovale bleu a maintenant les yeux tournés sur le prochain Dakar pour y faire briller ses Raptor. Ces derniers se trouvent en cours de mise au point. Ford compte aligner quatre camionnettes profondément modifiées lors de cette compétition. Le constructeur américain a jusqu’ici confirmé la présence des pilotes Carlos Sainz père et Nani Roma. À eux deux, ils ont remporté le Dakar à six reprises.

Pour dompter son Raptor

PHOTO FOURNIE PAR FORD Une école est destinée à tous les propriétaires de Raptor en Utah.

Au cœur de la vallée de Toole (Utah) se trouve une école destinée à tous les propriétaires de Raptor. Là-bas, on enseigne par exemple les rudiments de la conduite sur des pistes sablonneuses, mais aussi l’art d’exécuter des sauts. Ford convie les propriétaires de Raptor à participer au premier rallye de ses installations le 21 septembre prochain. Le coût de participation est de 1250 $ US (1500 $ US à compter du 1er août) et vous devez apporter votre propre véhicule (Ranger, Bronco, F-150) en Utah…

