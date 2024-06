Les concepteurs de la Lyriq ont souhaité éviter aux premiers acquéreurs d’essuyer les plâtres. Impossible, mais ils ont au moins limité les dégâts en réduisant les quantités. Aujourd’hui, Cadillac assure que la montée en charge de la production s’est engagée pour de bon. Et pour donner de la consistance à cette perspective, la firme américaine compte sur l’extension de la gamme Lyriq pour ratisser une clientèle plus large et plus jeune.

Rien n’a été épargné à la Lyriq pour ses débuts. On n’énumérera pas toutes les sources d’irritation, mais les premiers acheteurs se plaignaient d’une qualité de fabrication inégale, de problèmes électriques et de dysfonctionnements électroniques. Pour Cadillac, ces nuages débarquent à un bien mauvais moment. La Lyriq, qui porte les nouvelles ambitions de Cadillac dans le domaine du tout électrique, est le premier maillon de la chaîne. Pour s’assurer qu’aucun « défaut de jeunesse » ne vienne perturber la carrière de la Lyriq, Cadillac a volontairement réduit sa cadence de production avant d’accélérer le rythme de nouveau.

Style flamboyant

La Lyriq ne se livre pas au premier regard. Le style est à multiples facettes. Mais chose certaine, il faut l’apercevoir de profil, lorsqu’elle semble glisser sur le bitume au milieu du trafic, pour saisir toute sa singularité.

PHOTO FOURNIE PAR CADILLAC La Cadillac Lyriq

PHOTO FOURNIE PAR CADILLAC L’habitacle de la Cadillac Lyriq

PHOTO FOURNIE PAR CADILLAC La Cadillac Lyriq

PHOTO FOURNIE PAR CADILLAC La banquette arrière de la Cadillac Lyriq

PHOTO FOURNIE PAR CADILLAC La Cadillac Lyriq

PHOTO FOURNIE PAR CADILLAC Le sélecteur de la Cadillac Lyriq

PHOTO FOURNIE PAR CADILLAC Le coffre de la Cadillac Lyriq 1 /7













Si certains vont détester l’allure extérieure, l’habitacle devrait faire l’unanimité. La Lyriq offre un environnement dégagé, à bord duquel il fait bon se retrouver. Le design intérieur, de belle facture, choisit une sobriété proche de l’univers du mobilier contemporain. Soulignons également la présence de nombreux et pratiques rangements ainsi que d’un chargeur sans fil remarquablement bien conçu. Les sièges avant vous paraîtront minces, mais ils se révèlent confortables sur de longues distances. La position de conduite ne soulève aucune critique.

La dalle électroluminescente légèrement incurvée qui enchâsse à la fois le bloc d’instrumentation et l’écran d’infodivertissement est plutôt réussie, mais la navigation demeure compliquée. En outre, au cours de l’essai, des applications comme CarPlay et Waze avaient la fâcheuse habitude de s’effacer tout d’un coup pour réapparaître quelques minutes plus tard. La visibilité est bonne dans l’ensemble, mais si vous n’avez pas le réflexe de vous en remettre aveuglément aux capteurs d’angles morts, la largeur du pilier central vous gênera considérablement lors des manœuvres de dépassement.

Cette Cadillac, qui installe ses occupants bien au-dessus de la route, est spacieuse et confortable, mais aussi généreuse en coffre si l’on fait abstraction de sa faible hauteur sous le couvre-bagages. Les grands gagnants sont les passagers arrière (trois en principe, deux en pratique). Parfaitement assis en position surélevée, ils ne perdent rien du paysage.

Réminiscence du passé

Assemblée aux États-Unis, la Lyriq dépose sa plastique sur l’architecture Ultium développée par la General Motors. Pour tout savoir, celle-ci sert également de base technique à la Honda Prologue et à l’Acura ZDX. Contrairement à ces deux dernières qui, au Canada, proposent uniquement des versions à rouage intégral (lire comptant deux moteurs), la Lyriq offre une déclinaison à deux roues motrices (à l’arrière) dotée d’une seule motorisation. À noter que cette configuration, financièrement plus accessible, déconseille de tirer la moindre charge. Avec quatre roues motrices, la Lyriq est autorisée à tracter 1587 kg

Cette Lyriq se conduit avec le même flegme qu’affichaient autrefois les propriétaires de la DeVille (une ancienne gloire de la marque). Avec deux propulseurs électriques, la force d’accélération de cette Cadillac ne décoiffera personne. La Lyriq s’arrache de sa position statique sans effort, mais sans hâte non plus. Du moins, si on la compare à ses plus proches rivales plus véloces.

La Lyriq invite à une autre expérience. Son tempérament n’a rien de très sportif. Pourtant, la placidité de cette Cadillac se vit parfaitement bien. Elle avale les kilomètres sans que vienne à l’esprit l’idée de la jeter brutalement dans les virages. La Lyriq est plutôt du genre à conduire « du bout des doigts », avec une direction offrant un faible ressenti quant à l’emplacement des roues directrices.

À ce sujet, il aurait été agréable d’en compter quatre (roues directrices) pour raccourcir le fort diamètre de braquage de ce véhicule. La suspension vous semblera sans doute un peu ferme sur une chaussée endommagée. Le freinage, pour sa part, s’avère facile à moduler, suffisamment endurant et autorise la conduite à une pédale.

La Lyriq est faite pour le plaisir du voyage et offre bien autre chose que des performances. On ne lui reprochera donc pas de rompre avec la rengaine de la sportivité, un thème que de (trop) nombreux constructeurs mettent en avant plutôt que d’aborder celui de l’efficacité énergétique. À ce chapitre, l’américaine se défend bien si l’on considère son gabarit, son poids et sa plus proche concurrente, l’Acura ZDX. En outre, la Lyriq sera d’ici peu dotée d’une prise de recharge compatible (NACS) pour faire rapidement le plein chez Tesla…

Cadillac Lyriq Fourchette de prix : de 66 699 $ à 85 194 $

Admissible aux subventions gouvernementales : non

Consommation : 2,7 L/100 km On aime Design atypique

Présentation intérieure valorisante

Gamme étoffée et diversifiée On aime moins Dysfonctionnements électroniques

Coffre peu profond

Temps de recharge Notre verdict Un doux rappel de l’époque où les Cadillac étaient majestueuses, opulentes et silencieuses. Consultez le site de Cadillac Canada