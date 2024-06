J’ai pris possession d’une Cadillac Lyriq Luxe 2 TI le 12 avril dernier. Je la conduis depuis 2500 km et voici ce que j’en pense : elle a fière allure, attire les regards, sa présentation intérieure est superbe et elle est logeable. La conduite est très agréable, le SuperCruise efficace, l’accélération plus que décente. Chargée à 100 % (540 km), elle a parcouru facilement 450 km dans le même trajet sans la recharger. Pas de problème pour les recharges sur bornes FLO/Le Circuit. Arrivons au négatif. Comme la plupart des nouveaux modèles, plusieurs problèmes électroniques. J’ai perdu les paramètres que j’avais sélectionnés. Aussi, toutes les commandes sur le volant ont cessé de fonctionner momentanément. Retour à la normale après deux heures de route et une recharge. À la livraison du véhicule, certains éléments manquaient (grille d’un haut-parleur, cache-bagages et manuel du propriétaire en français). Finalement, je la voulais et j’en suis fier. J’aime les produits Cadillac (j’ai eu deux XT5). Aussi, comme la majorité des autos électriques, la Lyriq est onéreuse à assurer. Mes prix variaient entre 1800 $ et 2500 $ annuellement, alors que mon XT5 2020 me coûtait 750 $.