Certains constructeurs ralentissent cette transition électrique à marche forcée. D’autres remettent en question plus que jamais la volonté ou le réalisme de ceux et celles qui l’imposent. Pas Audi. Jugeant que le passage vers cette source d’énergie est inéluctable, la firme d’Ingolstatd garde le pied enfoncé sur l’accélérateur. Et multiplie les véhicules à batterie. Bientôt, le GT, le Q4 et le Q8 côtoieront, dans les salles d’exposition des dépositaires, le Q6. Un modèle décisif pour l’avenir de la marque.

Comme le suggère son numéro de matricule, cet utilitaire vient s’intercaler — en raison de sa taille et de ses tarifs — entre le Q4 et le Q8. Il courtise la même clientèle que BMW (iX), Cadillac (Lyriq) et Mercedes (EQE), pour ne nommer que ces trois-là.

Pour émerger du lot, Audi table sur ses attributs traditionnels, mais aussi sur l’architecture technique du Q6. Celle-ci a été conçue en partenariat avec Porsche. Il s’agit de la seconde collaboration entre ces deux constructeurs qui orbitent dans la même galaxie (Volkswagen). Ce rappel n’est pas gratuit, car cette plateforme PPE sera également mise au service des marques les plus huppées (lire les plus chères et les plus exclusives) du groupe. C’est donc dire que Bentley et Lamborghini y auront aussi accès. On comprend dès lors toute l’importance que cette architecture revêt.

Deux saveurs

Pour ses débuts canadiens, le Q6 e-tron s’offre en deux saveurs : Q6 et SQ6. Cette dernière est la plus épicée des deux. La plus coûteuse aussi (100 045 $). Des deux, la version Q6 « régulière » (83 899 $) apparaît à première vue comme le choix le plus malin. Toutefois, la version SQ6 a plusieurs arguments qui penchent en sa faveur. À commencer par une liste de caractéristiques de série plus étoffée. Le Q6 d’entrée de gamme n’offre qu’une teinte extérieure sans frais (les quatre autres entraînent un débours de 890 $). Et on s’étonne également que le volant chauffant, par exemple, soit vendu à l’intérieur d’un groupe d’options à 2350 $. Au bout du compte, on se tourne vers les versions Progressiv et Technik.

La Tecknik représente sans doute le choix le plus intéressant puisqu’il s’agit, hormis la version SQ6, de la seule déclinaison à proposer une suspension adaptative. Considérant le poids d’un véhicule électrique et la rigidité de son châssis, cela se révèle un atout pour quiconque doit composer avec un réseau routier d’une qualité aussi inégale que le nôtre. Mais le prix auquel le Q6 Technik s’affiche (92 945 $) le rapproche dangereusement du SQ6.

PHOTO FOURNIE PAR AUDI L’Audi Q6 e-tron

PHOTO FOURNIE PAR AUDI L’habitacle de l’Audi Q6 e-tron

PHOTO FOURNIE PAR AUDI L’Audi Q6 e-tron

PHOTO FOURNIE PAR AUDI Le tableau de bord de l’Audi Q6 e-tron

PHOTO FOURNIE PAR AUDI L’Audi Q6 e-tron

PHOTO FOURNIE PAR AUDI L’écran d’infodivertissement de l’Audi Q6 e-tron

PHOTO FOURNIE PAR AUDI L’Audi Q6 e-tron

PHOTO FOURNIE PAR AUDI La banquette arrière de l’Audi Q6 e-tron

PHOTO FOURNIE PAR AUDI Le coffre de l’Audi Q6 e-tron 1 /9

















Donc face à un Q6 Tecknik, le SQ6 peut sembler n’être qu’un simple exercice de style. Et de puissance aussi, puisque le SQ6 se pare d’équipements plus exclusifs et affiche des performances plus élevées, au prix naturellement d’une efficacité moindre (autonomie et consommation). Cela dit, Q6 et SQ6 ont un temps de recharge identique. Le temps d’attente est de 21 minutes sur une borne rapide (entre 10 % et 80 %).

Le SQ6 accélère plus fort, va plus vite, mais est-ce là l’important ? D’autant que cela ne le rend pas plus agile sur une route sinueuse, en dépit des multiples paramètres proposés par l’outil informatique Drive Select. Ce dernier permet de modifier certains composants (la direction, par exemple), mais cela n’a pas véritablement d’impact sur la dynamique du véhicule dont le rythme semble un peu trop compassé. La solution réside, pensons-nous, dans l’adoption d’un dispositif à quatre roues directrices. À voir le sourire du responsable du châssis du Q6 lorsque nous l’avons interrogé sur cette possibilité, il ne fait aucun doute que cette aide électronique a été envisagée. Celle-ci pourrait être offerte le jour où le constructeur aux anneaux entrelacés créera, à l’aide de son antenne sportive (Audi Sport GmbH), une déclinaison RS. Et ce jour, visiblement, n’est plus très loin.

Si Audi semble à la remorque de Porsche dans ce domaine (quatre roues directrices), elle recueillera toutefois l’assentiment des adorateurs de l’électrique pour son dispositif qui permet de conduire en n’utilisant qu’une seule pédale. Une petite douceur que Porsche refuse d’offrir aux acheteurs du Macan EV.

Ambiance, ambiance

Cet Audi marque, plus que tous les autres, une rupture avec le passé. Le nombre d’écrans se multiplie et les commandes s’éparpillent (voir nos encadrés). L’idée de mêler les interrupteurs des phares et des antibrouillards avec ceux des glaces et des rétroviseurs nous apparaît cependant saugrenue. La qualité des matériaux demeure l’un des points forts de cet habitacle. Toutefois, pour en avoir plein la vue, l’acheteur des versions « de base » devra de nouveau puiser dans ses économies pour bénéficier de l’affichage tête haute à réalité augmentée ou pour l’illuminer d’un toit ouvrant panoramique.

La position de conduite est agréable et facile à trouver. Les baquets sont confortables et offrent un support adéquat, mais sans plus. Dans ce domaine, le SQ6 fait mieux. À l’arrière, le dégagement aux places se compare avantageusement à la concurrence. Le volume du coffre, en revanche, se trouve un peu en retrait de la compétition. Il existe un autre rangement à l’avant (communément appelé le « frunk ») et celui-ci est parfaitement adapté pour recevoir les câbles d’alimentation.

La signature lumineuse de cet utilitaire électrique est un facteur de différenciation dont Audi n’est pas peu fier. Il est possible de composer des motifs sophistiqués. En traversant ces supports, l’éclairage crée des gouttelettes, des stries, des traits pixélisés ou homogènes. Ces transformations s’effectuent à l’aide de l’application myAudi ou directement dans le véhicule, par l’entremise de l’écran tactile du système multimédia. Hélas, au Canada, ces avancées sont uniquement réservées aux versions les plus coûteuses de la gamme et se limitent essentiellement aux phares. La législation interdit aux feux de donner le spectacle pyrotechnique dont ils sont capables, même si ceux-ci permettent de communiquer avec leur environnement immédiat afin d’améliorer la sécurité. En effet, ils peuvent prévenir les autres usagers de la route des accidents et des pannes, avec des symboles d’avertissement. On n’arrête pas le progrès, dites-vous ?

Audi Q6 e-tron Fourchette de prix : de 83 895 $ à 103 295 $

Admissible aux subventions gouvernementales : non

Consommation : 2,4 Le/100 km (roues 19 pouces) – 2,5 Le/100 km (roues 20 pouces) On aime Habitacle spacieux

Confort

Conduite à une pédale On aime moins Ergonomie de certaines commandes

Manque d’agilité dans les virages

Fiabilité à démontrer Notre verdict Le Q8 e-tron prend soudainement un coup de vieux.