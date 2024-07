Performances

Moteur et alimentation

Q6

Électrique synchrone à aimants permanents

2 moteurs/batterie de 100 kWh (94,9 utile) 422 chevaux/456 chevaux (avec contrôle de lancement)

SQ6

Électrique synchrone à aimants permanents

2 moteurs/batterie de 100 kWh (94,9 utile) 483 chevaux/510 chevaux (avec contrôle de lancement)

Performances

Poids : 2325 kg (Q6), 2350 kg (SQ6)

Vitesse maximale : 210 km/h (Q6), 230 km/h (SQ6)

Accélération (0-100 km/h) : 5,9 secondes (Q6), 4,4 secondes (SQ6)

Autonomie/consommation

494 km (Q6), 475 km (SQ6)

17 kWh/100 km (Q6), 17,5 kWh/100 km (SQ6)

Dimensions

Pneus

255/55R20 – 285/45R20 (SQ6)

Boîte de vitesses

De série : automatique 1 rapport

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : intégral

Dimensions

Empattement : 2899 mm

Longueur : 4771 mm

Hauteur : 1648 mm

Largeur : 2193 mm (incluant les rétroviseurs extérieurs)

Boutons gênants

PHOTO FOURNIE PAR AUDI Audi a transféré certaines commandes du Q6 e-tron sur l’accoudoir de la contre-porte.

Pour créer l’aménagement intérieur de ses véhicules électriques, Audi s’en est, jusqu’ici, remis aux valeurs sûres. La marque aux anneaux joue prudemment le changement dans la continuité. Moins risqué que d’attiser le sentiment d’un saut dans l’inconnu comme le font actuellement BMW (iX), Mercedes (EQ), voire Volvo (EX), qui voient derrière l’écran d’infodivertissement un pratique fourre-tout. Pas cette fois. Avec le Q6 e-tron, Audi prend cette fois certaines libertés en transférant certaines commandes (les phares, par exemple) sur l’accoudoir de la contre-porte. Une décision, a-t-on appris lors du lancement de presse, qui a suscité de vifs débats auprès de l’équipe de concepteurs. Certains membres de l’équipe jugent cet emplacement trop exposé aux intempéries, d’autres trouvent l’emplacement trop déroutant pour les automobilistes.

Blasé des VUS ?

PHOTO FOURNIE PAR AUDI L’étude conceptuelle de l’Audi A6 e-tron

Lassé des VUS ? Audi a peut-être une idée : l’A6 e-tron. Une voiture, pas un camion. Les informations sur ce modèle en devenir sont actuellement soumises à un embargo international (celui-ci sera levé le 31 juillet). Néanmoins, il est permis de dire que cette sixième génération sera entièrement électrique. De plus, elle aura la même architecture technique (PPE) que le Q6 e-tron. Seulement, celle-ci s’enrobera de carrosseries plus fluides. Cela aura donc un impact positif sur l’efficacité énergétique et l’autonomie des modèles qu’elles habillent. Jusqu’ici, Audi a présenté une étude conceptuelle de la version familiale (chez Audi, on dit Avant). Envoûtant, n’est-ce pas ? Oui, mais elle ne fera pas carrière en Amérique…