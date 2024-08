La camionnette la plus abordable actuellement offerte deviendra encore plus concurrentielle pour l’année-modèle 2025. Ford a finalement daigné offrir une version à rouage intégral de son Maverick à moteur hybride en plus d’une nouvelle livrée Lobo axée sur l’agrément de conduite.

L’acheteur pourra toujours opter pour une version à roues motrices avant de série pour la déclinaison hybride complétée par une configuration optionnelle à rouage intégral. Les deux variantes emploient la même mécanique, à savoir un quatre-cylindres de 2,5 L à cycle Atkinson couplé à une transmission CVT et à un moteur électrique de 94 kW, pour 191 ch au total. Le Maverick à rouage intégral reçoit également l’apport d’une suspension arrière multibras.

PHOTO FOURNIE PAR FORD Le Ford Maverick XLT 2025

Autre élément digne de mention : un nouveau groupe optionnel permet au Maverick hybride à rouage intégral d’augmenter sa capacité de remorquage à 1814 kg (4000 lb), ce qui rend la camionnette encore plus polyvalente. Ford n’a en outre pas précisé ses estimations de consommation de carburant pour cette version, mais on s’attend à un léger accroissement en comparaison aux 6,3 L/100 km en moyenne de la mouture hybride à traction.

Le Maverick Lobo, pour les routes sinueuses

PHOTO FOURNIE PAR FORD Le Ford Maverick Lobo 2025

Le constructeur américain ranime en parallèle le courant des camionnettes sportives des années 1990 avec une nouvelle version Lobo du Maverick.

Abaissé de 1,3 cm à l’avant et de près de 3 cm à l’arrière, le Maverick Lobo reçoit un nouveau rouage intégral doté de deux embrayages à l’arrière pour une meilleure répartition du couple. La direction a fait l’objet d’une révision et le quatre-cylindres de 2 L turbocompressé (238 ch) est couplé à une transmission automatique à 7 rapports, un rapport de moins que la variante de série. Son faciès est aussi entièrement redessiné, tout comme les bas de caisse et le pare-chocs arrière et les jantes.

Notons finalement que le Maverick reçoit une nouvelle calandre avant pour 2025 ainsi que le système d’infodivertissement SYNC 4 doté d’un plus grand écran tactile (13,2 po). Les premiers Maverick 2025 arriveront au pays au début de l’année prochaine, associés à un prix de départ de 34 000 $.