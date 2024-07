Cadillac ne commercialise plus de décapotable depuis l’abandon de la XLR, il y a une quinzaine d’années. Malgré ce constat, l’emblématique marque américaine demeure étroitement associée à ce type de carrosserie dans l’imaginaire collectif. Le constructeur a choisi de revisiter le passé avec un prototype électrique d’une rare élégance.

Elle s’appelle Sollei — contraction de Sol (pour soleil) et lei (pour leisure, ou loisir en français) — et existe dans le but « d’explorer les possibilités de conception de véhicules faits sur mesure », précise Cadillac. Une œuvre Art déco née pour essentiellement polir l’image de marque du constructeur. Dans les faits, cette Sollei s’inspire grandement de la luxueuse grande berline électrique Celestiq, ce qui suggère un partage de plateforme avec cette dernière. Rien n’a au demeurant été précisé sur la facette technique du projet.

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS La Sollei est étroitement inspirée de la berline électrique Celestiq, qui arrivera bientôt sur le marché.

L’exercice impressionne par l’homogénéité de ses proportions. Le long capot avant profilé est suspendu sur un court porte-à-faux avant, alors que l’arrière présente en opposition une longue partie suspendue. Une imposante surface plane la surplombe. Les lignes horizontales priment, autant dans l’éclairage que dans l’aspect très lisse de la ceinture de caisse.

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS L’habitacle de la Cadillac Sollei

L’habitacle est pour sa part enjolivé par diverses essences de bois assemblées à la main, sans oublier l’aspect technologique avec l’immense écran de 55 po fixé sur la planche de bord.

Cadillac ne s’est pas prononcé sur la possibilité d’offrir la Sollei. Il ne serait toutefois pas étonnant que le modèle obtienne le feu vert pour une production à faible tirage, si certains acheteurs potentiels se manifestent.