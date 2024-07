Les Golf R et Jetta se modernisent pour 2025

Volkswagen a présenté la semaine dernière deux de ses voitures compactes qui auront droit à un léger coup de plumeau pour l’année-modèle 2025.

Comme prévu, la Golf R recevra quelques chevaux supplémentaires sous son capot en faisant passer le total de 315 ch à 328 ch, toujours produits par un quatre-cylindres de 2 L turbocompressé. Cette cavalerie sera domptée uniquement par une transmission à double embrayage à sept rapports et le couple sera transmis aux quatre roues au moyen du rouage intégral 4Motion.

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN La Volkswagen Golf R 2025

Côté esthétique, les phares et feux arrière ont été redessinés ainsi que le bouclier avant et le parechoc arrière. De nouvelles jantes plus légères de 19 po nommées « Warmenau » font aussi leur entrée.

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN L’habitacle de la Volkswagen Golf R 2025

L’habitacle n’est pas en reste avec l’ajout d’un système multimédia entièrement revu doté d’un écran tactile plus grand (10,2 po). La Golf R conserve toutefois les controversées touches haptiques sur son volant.

Volkswagen Canada nous a confirmé que les premières Golf R 2025 n’arriveront qu’au printemps 2025. Les détails de la variante nord-américaine seront ainsi connus plus tard cette année. Pour les intéressés, le constructeur étirera le cycle de production du modèle 2024 pour combler les commandes. La branche canadienne nous précise qu’elle tente d’accumuler des exemplaires manuels pour satisfaire la demande.

Une Jetta rafraîchie

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Les Volkswagen Jetta et Jetta GLI 2025

La berline compacte Jetta fait également l’objet d’une mise à jour pour 2025 qui se concentre sur sa partie avant qui intègre un trait lumineux sur certaines livrées. L’habitacle gagne également un nouvel écran tactile dit « flottant » et des touches tactiles.

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN L’habitacle de la Volkswagen Jetta GLI 2025

Côté mécanique, la version de série perd la boîte manuelle pour conserver une transmission automatique à huit rapports guidant quatre cylindres turbo de 1,5 L (158 ch). La variante GLI garde la transmission manuelle en vie, le dernier modèle Volkswagen à le faire ici. Cette boîte à six rapports cohabitera avec la transmission à double embrayage à sept vitesses pour guider un quatre-cylindres de 2 L turbocompressé de 228 ch.

En vente dès le troisième trimestre de l’année à des prix pas encore spécifiés.