Ford a profité de la tenue de la légendaire épreuve des 24 heures du Mans, courue la fin de semaine dernière, pour dévoiler un groupe Performance censé aiguiser encore plus sa Mustang GTD.

Intégrant des plans canards, un becquet avant plus gros, des volets sous le châssis ainsi qu’un système de réduction de la traînée sur l’aileron arrière, cette Mustang aura encore plus d’appui aérodynamique à sa disposition. Des jantes en magnésium sont aussi intégrées pour diminuer la masse « non suspendue ». Cela servira à diminuer le temps nécessaire pour boucler l’exigeant tracé allemand du Nürburgring Nordschleife avec un chrono sous les sept minutes comme cible.

PHOTO FOURNIE PAR FORD La Ford Mustang GTD 2025 dotée du groupe Performance

Rappelons que cette GTD partage très peu d’éléments avec les Mustang de série avec son V8 de 5,2 L doté d’un compresseur volumétrique produisant plus de 800 ch. Il envoie son couple à une transmission à double embrayage (huit rapports) placé sur l’essieu arrière, pour optimiser la répartition des masses.

PHOTO FOURNIE PAR FORD L’habitacle de la Ford Mustang GTD 2025

Un véhicule d’exception dont le prix de départ se situe à 300 000 $ US.