Toyota a dévoilé l’étendue des spécifications techniques de la version canadienne de son nouveau multisegment intermédiaire hybride Crown Signia. Le modèle, qui fera son entrée au pays cet été, prendra la place du Venza dans la gamme du constructeur.

Misant sur un empattement largement accru de 16 cm et une longueur totale augmentée de 19 cm par rapport au Venza, ce nouveau venu se présente comme une version familiale de la berline Crown. Son coffre peut contenir 730 L, ce qui est néanmoins 86 L de moins que dans le cas du Venza.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Le Toyota Crown Signia 2025

Un moteur hybride composé d’un quatre-cylindres de 2,5 L est appuyé à l’avant par un moteur électrique et un alternateur rechargeant la batterie. L’arrière dispose également d’un moteur électrique pour appuyer l’effort. Il s’agit donc d’un système sans arbre de transmission qui atteint une puissance totale de 240 ch. La consommation moyenne est estimée à 6,2 L/100 km, ce qui est quasi identique à celle du Venza (6,1 L/100 km).

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA L’habitacle du Toyota Crown Signia 2025

L’habitacle se fait aussi plus cossu et moderne pour faire en quelque sorte le pont entre les gammes Toyota et Lexus. Cela tracte toutefois son prix de départ à 61 010 $ (tous frais inclus), soit 15 500 $ de plus que celui d’un Venza de série, tout de même.