Défectuosité de la pompe à carburant 2,5 millions de véhicules Honda rappelés aux É.-U. et près de 300 000 au Canada

(New York) La branche nord-américaine de Honda procède au rappel de plus de 2,5 millions de véhicules aux États-Unis et environ 300 000 au Canada, en raison d’une défectuosité de la pompe à carburant qui peut augmenter les risques de panne de moteur ou de calage pendant la conduite.