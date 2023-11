Mazda a affirmé l’année dernière que son illustre roadster MX-5 serait électrifié dès 2026. Pour aider ses aficionados à patienter, le constructeur a dévoilé au Salon de la mobilité de Tokyo une étude de style qui présente une piste de réflexion sur ce que sera l’avenir de ce modèle intouchable.

Elle s’appelle ni plus ni moins qu’Iconic SP et revêt une robe qui puise ses références dans bien des modèles qui sont nés de la riche histoire sportive de la marque. Ses dimensions sont d’ailleurs très près de celles de la dernière cuvée de la RX-7 nommée FD et donc plus imposantes que la présente génération de la MX-5.

L’élément prépondérant qui démarque cet exercice se trouve toutefois sous son capot. Un moteur thermique Wankel à deux rotors agit comme régénératrice et peut être alimenté autant en divers carburants, dont de l’hydrogène.

PHOTO ISSEI KATO, REUTERS La Mazda Iconic SP au Salon de la mobilité de Tokyo

La mécanique électrique produit 365 ch pour déplacer ses 1450 kg parfaitement répartis entre l’avant et l’arrière, un poids tout de même réservé pour un véhicule doté d’un tel attirail. Va-t-il vivre sous le capot de la MX-5 un jour ? Ce design va-t-il faire naître un nouveau coupé plus imposant chez Mazda en parallèle ? Seul l’avenir pourra nous le dire.