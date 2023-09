En raison de son prix de départ fixé à près de 51 000 $ et de son autonomie estimée qui frise le ridicule à 183 km, l’actuelle Mini Cooper SE électrique est loin d’être une proposition électrique concurrentielle, malgré son dynamisme. La marque anglaise, propriété de BMW, cherche maintenant à rectifier le tir avec la cinquième génération du modèle iconique.

Signe que les temps changent, cette Mini à trois portières cinquième du nom fait son introduction d’abord par l’électrique, une stratégie inverse à ce à quoi nous avait habitués la marque. Qu’à cela ne tienne, elle demeure influencée par la première de la lignée, lancée en 1959 et dont l’aspect minimaliste pensé par Alec Issigonis n’a d’égal que son abordabilité qui a séduit des millions de ménages.

PHOTO FOURNIE PAR MINI La Mini Cooper électrique

Certes, beaucoup d’eau a passé sous les ponts depuis, mais la sous-compacte demeure menue et conserve ses phares circulaires et ses roues poussées aux quatre coins pour l’équilibre de la conduite et du design. Un pied de nez à la mer de VUS qui engloutit nos routes. L’habitacle retient le même thème avec l’intégration de l’instrumentation ainsi que du système multimédia dans un seul et même écran circulaire central. La planche de bord drapée de textile ajoute une touche d’hospitalité.

PHOTO FOURNIE PAR MINI L’habitacle de la Mini Cooper électrique

Beaucoup plus d’autonomie

D’après les données techniques européennes, deux livrées électriques devraient s’assurer d’élargir l’offre de cette nouvelle Mini sans moteur thermique avec des moteurs avant. La première, nommée Cooper E, aura 184 ch et une batterie de 40,7 kWh. La seconde, nommée Cooper SE, fait passer le total à 218 ch et sera appuyée par une batterie de 54,2 kWh. L’autonomie estimée – des chiffres obtenus selon le protocole européen WLTP – se situera respectivement à 305 km et 402 km. Certes, ces données seront revues à la baisse lorsque le cycle nord-américain sera appliqué.

PHOTO FOURNIE PAR MINI La Mini Cooper électrique

Mini n’a pas détaillé pour le moment les changements apportés au châssis de cette Cooper électrique ni l’échéancier de mise en marché au Canada. À suivre, donc.

PHOTO FOURNIE PAR MINI Le Mini Countryman électrique

Un nouveau Countryman en parallèle

Mini en a également profité pour dévoiler en parallèle la dernière cuvée de son multisegment Countryman, d’abord sous forme électrique. Emboîtant le pas à la Mini Cooper électrique, ce modèle destiné à une plus large diffusion a également été présenté sous deux formes électriques.

Plus anguleux et légèrement plus imposant, il sera apprêté en version à traction de 204 ch et dans une livrée à rouage intégral de 313 ch. L’autonomie ciblée se situe à 462 km ou 433 km pour ces deux variantes. Mini n’a pas détaillé la grosseur des batteries, pour le moment.