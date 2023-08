Magnifique sportive qui distille les sensations comme peu de voitures arrivent à le faire, la Subaru BRZ, issue d’un partenariat avec Toyota qui propose en parallèle la GR86, aiguise son comportement pour 2024. Le constructeur apprête une nouvelle livrée tS destinée aux puristes du genre.

Toujours proposée avec un quatre-cylindres à plat de 2,4 L produisant 228 ch, cette version met l’accent sur le comportement routier en tirant profit de ses atouts conférés par son format réduit, son poids plume et son centre de gravité très bas. Seule la boîte manuelle à six rapports est apprêtée dans son cas.

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru BRZ tS 2024

Ses amortisseurs du fournisseur Hitachi complètent une suspension retouchée par la branche sportive STI de Subaru. Ils font équipe avec des pneus Michelin Pilot Sport 4 et des étriers Brembo à quatre pistons à l’avant et deux pistons à l’arrière. L’un des derniers coupés pur jus aura donc un peu plus de moyens pour négocier les parcours sinueux.