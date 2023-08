Quelques mois après avoir signifié son abandon, General Motors (GM) a confirmé le retour de la Chevrolet Bolt pour la deuxième génération. La sous-compacte électrique commercialisée depuis 2017 survivra donc avec des composants plus modernes pour assurer sa compétitivité et sa pérennité.

C’est Mary Barra, grande patronne de General Motors, qui a annoncé la décision au cours d’une téléconférence avec les actionnaires dans le cadre du dépôt des résultats trimestriels de l’entreprise, la semaine dernière. Barra avait vanté le modèle en juin à l’émission balado Marketplace, tout en précisant que son abandon était alors attribuable à ses composants nettement plus onéreux à produire que la nouvelle plateforme électrique Ultium de GM. C’était, en somme, un ballon d’essai pour tester la réaction du public.

Pour justifier ce choix de faire revenir l’un des véhicules électriques les plus abordables à l’heure actuelle, la PDG du géant américain a expliqué que la Bolt « a enregistré des ventes records et des taux de satisfaction et de fidélisation de la clientèle parmi les plus élevés de l’industrie ». Il s’est vendu entre janvier et juin 2023 6871 Bolt sur le marché canadien, une hausse de 455 % par rapport à l’année dernière. Cette croissance est toutefois en grande partie attribuable à l’arrêt de sa production durant quelques mois en raison d’un problème d’assemblage de ses batteries produites par LG Chem.

Statistique intéressante : plus de 70 % des acheteurs de Bolt n’étaient pas des propriétaires de véhicules GM. Il s’agit donc d’un produit fort important pour conquérir une clientèle extérieure.

Plus d’autonomie en vue

Avec 417 km en banque, la génération sortante de la Bolt assure déjà une belle compétitivité grâce à son prix de départ de 38 943 $. Mary Barra s’est gardée d’avancer une quelconque donnée technique sur sa remplaçante, mais a spécifié qu’elle bénéficiera de la technologie Ultium, la dernière génération de batteries développée par GM.

Ce fait suggérerait un gain sur le plan de l’autonomie ainsi qu’une vitesse de recharge grandement rehaussée en comparaison de la puissance de recharge plafonnée à 55 kW de l’actuelle Bolt. Pourrait-on également espérer une hausse de puissance ainsi que l’ajout d’une version à rouage intégral ? Tout est possible grâce à cette architecture modulaire. Chose certaine : on souhaite que la sous-compacte conserve ses dimensions réduites qui en font un excellent véhicule urbain.

Aucun échéancier de production n’a été présenté pour le moment, mais on avance que son développement est accéléré par les dernières avancées en la matière faites par GM pour son volet électrique.