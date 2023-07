On passe aux choses sérieuses… On est dans le vraiment exclusif… L’Aston Martin DB12 fait face à de tout aussi mythiques rivales : la Bentley Continental GT et la Ferrari Roma.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Bentley Continental GT

Prix : à partir de 285 100 $

Apparue en 2003, la Continental GT célèbre cette année ses 20 ans. Dans l’intervalle, cet imposant coupé a fait l’objet d’une refonte (2017) que les néophytes peinent à détecter. Symbole du renouveau de la marque, la Continental GT est la première Bentley à disposer d’un rouage intégral et du moteur de 12 cylindres en W ! Deux attributs qu’elle propose toujours et qui, aux yeux de plusieurs acheteurs, suffisent à démarquer cette Bentley de ses concurrentes. La Continental GT n’est ni aussi rapide ni aussi sportive que la DB12. Face à cette dernière cependant, ses principaux atouts sont des places arrière plus accueillantes (pour des enfants), un coffre plus pratique et un silence de roulement supérieur.

Ferrari Roma

Prix : à partir de 265 000 $

PHOTO FOURNIE PAR FERRARI Ferrari Roma

Les adorateurs de la marque au cheval cabré vous le diront : la Roma est la digne héritière de la 250 GT Lusso de 1962. Un joli clin d’œil considérant que cette dernière figure parmi les plus belles réalisations de Pininfarina. Plus sanguine que la DB12, la Roma jouit d’une direction plus rapide, plus directe, et son moteur – un V8 – répond avec plus d’empressement aux sollicitations de l’accélérateur, aidées en cela par une boîte automatique à double embrayage. En revanche, la belle italienne n’a pas un toucher de route aussi feutré que celui de sa rivale anglaise. Ni un habitacle aussi luxueusement aménagé.