Il suffit d’observer la longue liste de modèles qui ont déclaré forfait ces dernières années pour constater à quel point la voiture conventionnelle sous-compacte se meurt.

À l’heure actuelle, seulement trois modèles évoluent dans ce segment prisé pour son abordabilité : la Kia Rio, la Mitsubishi Mirage et la Nissan Versa. La Rio appartiendra bientôt au passé. Le constructeur coréen nous a confirmé la fin de sa production après que nos collègues du Guide de l’auto eurent débusqué la nouvelle.

Celle qui a longtemps été considérée comme l’une des meilleures de sa horde baissera pavillon en décembre, laissant derrière elle un espace vide qu’elle comblait depuis 22 ans dans la gamme canadienne Kia.

Détaillée à 19 909 $ et offerte uniquement en version à hayon depuis 2021, cette Rio mue par un petit quatre-cylindres de 1,6 L (120 ch) symbolise un format et une simplicité en voie de disparition face à l’augmentation effrénée des multisegments et VUS. Il reviendra donc au multisegment sous-compact Seltos offert à 27 809 $ d’amadouer sa clientèle. Une barrière de plus qui se dresse devant l’acheteur cherchant à se procurer un bon véhicule abordable.