Plus d’un an après avoir procédé au dévoilement de la livrée européenne de sa fourgonnette électrique ID. Buzz, c’est maintenant au tour de la variante nord-américaine de voir le jour. Ce charmant ajout à la gamme de Volkswagen marque un retour aux sources nostalgique pour le constructeur allemand, tout en regardant bien vers l’avant.

Revêtant toujours ce sympathique design néo-rétro qui pose un regard admiratif sur le légendaire Bus, l’ID. Buzz adaptée pour l’Amérique du Nord augmente sa longueur de près de 250 mm en comparaison au modèle qui sera vendu sur le Vieux-Continent. Ce gain est essentiellement observable au niveau de son empattement de 3238 mm. À titre comparatif, c’est légèrement plus qu’un Ford Expedition. Ceci permet d’accommoder une banquette supplémentaire derrière la rangée médiane et améliorer l’habitabilité. Sa longueur hors tout de 4887 mm en fait néanmoins un véhicule plus compact qu’une Toyota Sienna longue de 5175 mm.

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN L’habitacle de la Volkswagen ID. Buzz nord-américain

Côté mécanique, deux déclinaisons seront au menu. Une livrée d’entrée à propulsion dotée d’un moteur de 282 ch tentera de séduire l’acheteur. Animée par le nouveau moteur électrique APP550 de Volkswagen promis plus efficient, il a 81 ch de plus en réserve que son pendant européen. Il est complété par une version à rouage intégral ajoutant un second moteur à l’avant pour accroître la puissance totale à 330 ch. Qu’importe la configuration mécanique, cet ID. Buzz aura droit à une batterie d’une capacité de 91 kWh, ce qui est supérieur de 9 kWh au multisegment électrique ID.4 actuellement en vente avec lequel il partage sa plateforme MEB. Aucun mot pour le moment sur l’autonomie projetée.

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Le Volkswagen ID. Buzz aux côtés de son ancêtre, le Volkswagen Bus

À l’intérieur, l’ID. Buzz fait le plein de soleil avec le plus grand toit panoramique offert par toutes les marques du groupe Volkswagen, nous dit-on. La planche de bord mise sur des superpositions et une intégration des buses sur le plan horizontal pour se présenter de manière plutôt épurée. Le système multimédia est essentiellement le même que celui présenté récemment à bord de la berline ID.7. Il mise sur un écran tactile de 12,9 po complété par un écran d’instrumentation numérique. Les touches sont essentiellement tactiles d’ailleurs, à l’instar des derniers modèles proposés par Volkswagen.

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Le Volkswagen ID. Buzz nord-américain

Pour les intéressés, l’ID. Buzz arrivera au Canada seulement à la fin de 2024. Nous aurons d’ici là plus de détails sur la proposition canadienne qui risque d’intéresser bien des familles désirant faire le virage électrique.