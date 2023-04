Soulignons l’intéressant travail de remodelage de l’enveloppe du Lincoln Nautilus 2024, se concentrant sur le museau, plus long en apparence.

Il n’est sans doute pas le choix par défaut de sa catégorie, lui qui paie pour un certain immobilisme de la marque Lincoln face à des rivaux nettement plus proactifs. Le Nautilus n’en demeure pas moins un modèle fort important pour la division de luxe de Ford, qui est affectée par une contreperformance au chapitre des ventes. Pour raviver la flamme, Lincoln a entièrement rénové son habitacle avec un accent mis sur la technologie.

Charles René La Presse

Mais d’abord, soulignons l’intéressant travail de remodelage de l’enveloppe, se concentrant sur le museau, plus long en apparence. Cela lui permet de mieux côtoyer l’Aviator. Tendance oblige, les lignes horizontales de diodes sont présentes autant à l’avant qu’à l’arrière et Lincoln conserve la calandre texturée à l’avant, qui est plus imposante, pour la carrure.

PHOTO FOURNIE PAR LINCOLN L’habitacle du Lincoln Nautilus 2024

C’est toutefois à l’intérieur que l’exercice tracte ce Nautilus ailleurs. La planche de bord à trois étages héberge un écran tactile de 11 po au premier plan devant un second écran qui occupe toute sa largeur. Un trait qui se prolonge sur les portières assure l’intégration visuelle harmonieuse. Lincoln ne fait également pas l’impasse sur les touches physiques, toujours présentes sur la nacelle de commandes.

PHOTO FOURNIE PAR LINCOLN Lincoln a choisi d’abandonner le V6 biturbo de 2,7 L offert en option pour une mécanique hybride dans son Nautilus 2024.

Pour le mouvoir, Lincoln a choisi d’abandonner le V6 biturbo de 2,7 L offert en option pour une mécanique hybride. Il s’agit d’un quatre-cylindres de 2 L doublé d’un moteur électrique et d’une boîte CVT. La puissance est portée à 310 ch. De série, le Nautilus est toujours proposé avec un quatre-cylindres turbocompressé de 2 L de 250 ch guidé par une transmission automatique à huit rapports.

Comme le suggèrent ces chiffres, l’accent n’est aucunement mis sur la performance. La marque n’avance d’ailleurs aucune donnée en ce sens et précise que la suspension adaptative est là pour lisser, avant tout. Fait intéressant, ce Nautilus est le premier modèle du constructeur assemblé en Chine — dans l’usine de Changan Hangzhou –, signe de la popularité de la marque dans ce pays. Il atteindra notre continent au début de l’année prochaine.