(Phoenix, Arizona ) La nouvelle BMW XM appartient à cette catégorie de véhicules dont on referme la portière avec des sentiments mêlés. Un utilitaire caractériel, rapide et franchement luxueux, mais qui vous plonge dans la perplexité.

Pour comprendre la XM, un rappel historique s’impose. Sa création relève de M, la filiale sportive du groupe. Depuis 50 ans, toutes les autres « M », à l’exception de la M1 (produite entre 1978 et 1982), dérivent de modèles de série existants.

Bien qu’elle prenne naissance dans les installations américaines de BMW en Caroline du Nord aux côtés des X5, X6 et X7, la XM possède un cachet unique et des avancées qui, pour l’heure, le sont tout autant. Voilà, en partie, des arguments pour justifier son tarif (220 000 $) qui la positionne face à des marques souvent plus prestigieuses encore (Bentley, Lamborghini, Aston Martin).

Il faut également savoir que « M » fait bande à part au sein de la grande famille de BMW. Le Canada, qui figure parmi ses marchés les plus florissants, affectionne particulièrement ces modèles aux performances démesurées. « On ne s’explique pas toujours pourquoi, confesse Jean-François Taylor responsable de la communication chez BMW, mais nos produits M recrutent une clientèle très spécifique. » Celle qui osera (c’est bien le mot) acquérir une XM ne sera pas différente.

On attendait un coupé sport (étude Vision M Concept de 2019), mais la direction de M a préféré ne pas bousculer les normes dominantes. Elle a donc donné naissance à un VUS… Celui-ci s’habille d’une carrosserie monolithique qui polarise immédiatement l’attention. Une fois de plus. Une fois de trop persifleront certains qui ne manqueront aucune occasion de relever les agencements de couleurs insolites de sa palette. Le rouge tomate et les ornements dorés illustrent parfaitement notre propos. Les consommateurs chinois vont adorer. Le reste du monde ? Moins sûr.

Dans l’espoir sans doute de récupérer une partie de la clientèle effarouchée par le style extérieur, l’habitacle de la XM a droit à une décoration plus conventionnelle. Personne ne s’y sentira vraiment dépaysé, mais tous admireront l’exquise qualité des matériaux et les assemblages au-dessus de tout soupçon. Les passagers sont particulièrement bien traités, la largeur aux coudes est appréciable à l’avant comme à l’arrière, où trois adultes tiennent sans trop se tasser. Et le volume du coffre apparaît plus que satisfaisant, mais la hauteur du seuil rend les manutentions plus exténuantes. Besoin de plus d’espace, la XM accepte de tracter une charge pouvant atteindre 2700 kilogrammes.

L’accompagnatrice

Mais au-delà des couleurs et des formes, on s’étonne surtout des quatre sorties d’échappements intégrées à son diffuseur. La XM n’est pas une électrique pur jus, mais plutôt une hybride rechargeable. Sarah Lessman, responsable de son développement s’en explique. « Notre stratégie vise ici à accompagner notre clientèle vers des énergies plus vertes sans la perturber tout en jouant un rôle de précurseur dans le segment où la XM est appelée à évoluer. Aucun de nos concurrents directs ne propose autre chose que des engins à combustion interne à l’heure actuelle », tient-elle à souligner.

Cette approche d’électrification graduelle sied bien à la philosophie de la marque. Dans une entrevue qu’il nous accordait il y a un an, Pieter Nota, membre du conseil d’administration de BMW AG, clamait que « le moteur à essence n’est pas mort chez BMW ». Ce dernier estime que les menaces de bannir cette motorisation ne sont pas réalistes. « Bientôt, très bientôt, des gouvernements en arriveront à la conclusion que cet objectif de 2030, 2035 est inatteignable. »

Sursis aux 8 cylindres

En électrifiant pour la première fois son V8 4,4 litres, BMW satisfait non seulement les normes en vigueur, mais rassure aussi ses acheteurs traditionnels. Ce moteur, développé en parallèle pour la compétition (IMSA et WEC), délivre 653 chevaux et 590 livres-pied de couple. BMW annonce un 0-100 km/h en 4,3 secondes, mais se garde bien de rappeler qu’une X6 M (thermique) et une iX M60 (électrique) accélèrent plus vite et elles coûtent aussi beaucoup moins cher… Voilà sans doute qui explique l’arrivée imminente d’une déclinaison Label Red de 738 chevaux pour taire les critiques. Mais une question demeure : à quel prix ?

D’ici là, la XM promet tout de même de parcourir quelque 50 kilomètres sans bruit ni fumée et de pouvoir recharger complètement sa batterie de 25,7 kWh en un peu plus de 4 heures. Suivant le mode enclenché, le système privilégie la sobriété ou la performance. On devine aisément que les acheteurs traditionnels de M ont déjà fait leur choix.