Un CR-V comme banc d’essai pour une mécanique hybride… d’IndyCar

Le constructeur japonais Honda a eu une idée passablement originale et surtout très déjantée pour tester une mécanique et promouvoir à la fois l’un de ses modèles les plus populaires ainsi que son programme de course IndyCar. Les ingénieurs ont marié le groupe propulseur du championnat américain de monoplaces à un placide Honda CR-V. Un banc d’essai improbable et fort captivant.