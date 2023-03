La liste des concurrentes de la Versa est plutôt mince. Il ne reste plus que la Kia Rio et la Mitsubishi Mirage.

Kia Rio

Prix : à partir de 19 933 $

La Kia propose une polyvalence accrue (cinq portes), avec un prix légèrement plus corsé que celui de la Versa, mais elle affiche une meilleure valeur résiduelle. Qui plus est, la petite sud-coréenne bénéficie d’une garantie de base plus généreuse (5 ans/100 000 km comparativement à 3 ans/60 000 km). À cela s’ajoutent, dès le modèle d’entrée de gamme, une liste de caractéristiques plus étoffée et une présentation plus valorisante. Deux aspects qui procurent un avantage sur la Versa. Sur le plan des performances dynamiques, la Rio ne fait guère mieux que la Nissan.

Mitsubishi Mirage

Prix : à partir de 14 298 $

PHOTO JOHN MURPHY, FOURNIE PAR MITSUBISHI Mitsubishi Mirage

Voilà un véhicule qui porte bien son nom. En effet, le mirage s’estompe bien vite lorsqu’on se glisse à son volant. Le moteur trois cylindres qui l’anime peine à la tâche et ne se gêne pas pour le laisser entendre. La tenue de cap est aléatoire, le châssis éprouve des difficultés à contenir les mouvements de caisse et la direction manque totalement de ressenti. Cette Mitsubishi se révèle cependant plus fréquentable pour peu qu’elle se tienne loin des voies rapides. Sa faible consommation, son prix attrayant et surtout sa généreuse garantie en font un modèle de proximité dans un contexte budgétaire contraint.