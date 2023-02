Annoncé il y a quelques mois déjà, le Toyota Grand Highlander a fait son entrée en scène lors du Salon de l’auto de Chicago. Recette connue, mais éprouvée pour amadouer une clientèle friande de VUS, il est ni plus ni moins une variante de plus fort volume.

Charles René La Presse

Plus long de 16,5 cm, plus large de 6 cm et plus grand de 5 cm que le Highlander de série, il vise à rendre la troisième rangée plus hospitalière et augmente l’espace pour les bagages.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Un système multimédia de dernière cuvée appuyé par un écran tactile de 12,3 po sera intégré de série dans ce Toyota Grand Highlander 2024.

Trois mécaniques seront au menu : un quatre-cylindres turbo de 2,4 L, un quatre-cylindres hybride de 2,5 L et un quatre-cylindres turbo hybride de 2,4 L. Pour l’heure, Toyota a seulement présenté les chiffres associés à ce dernier moteur introduit par la berline Crown. Il produira 362 ch et 400 lb-pi dans son cas.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA L’habitacle du Toyota Grand Highlander 2024

Un système multimédia de dernière cuvée appuyé par un écran tactile de 12,3 po sera en outre intégré de série. Il faudra attendre à l’été cependant pour avoir une idée du surcoût associé à ce Grand Highlander.