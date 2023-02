Modèle essentiel pour appuyer la rentabilité de Volkswagen sur le sol nord-américain, le VUS intermédiaire Atlas se met à jour pour 2024 en abandonnant une mécanique chérie par bien des amateurs de la marque, le VR6.

Charles René La Presse

Exit donc le V6 VR6 caractérisé par son angle très fermé de 15 degrés le rendant compact et qui a fait la joie de bien des propriétaires de Corrado, Golf, Jetta et Passat par sa musicalité et son punch face à une horde de quatre-cylindres avec moins de moyens.

Dernier représentant de ce moteur légendaire né en 1991, l’Atlas sera dorénavant apprêté avec un seul moulin plus générique, un quatre-cylindres de 2 L turbocompressé.

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN L’habitacle modernisé du Volkswagen Atlas fait l’impasse sur les touches physiques.

Volkswagen estime qu’avec ce nouveau moteur, le VUS sera moins glouton et plus performant en exposant le fait qu’il aura 269 ch et 273 lb-pi de couple, sans doute produits à un régime plus bas que le VR6 de 3,6 L (273 ch). Ce quatre-cylindres sera toujours couplé à une transmission automatique à huit rapports et pourra tracter jusqu’à 2267 kg

Pour appuyer stylistiquement cette transition, l’Atlas 2024 s’offre une nouvelle calandre enjolivée par un crochet de diodes. L’habitacle est aussi rafraîchi avec la dernière génération du système d’infodivertissement Cockpit Pro présent dans les ID.4, Golf GTI et Golf R. Ce dernier n’a pas été chaudement accueilli en raison de certains problèmes de stabilité ainsi que ses touches haptiques. En vente dès le troisième trimestre de l’année dans une fourchette de prix qui n’a pas encore été dévoilée.