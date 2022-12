Dans la course aux VUS les plus puissants et rapides au monde, les véhicules utilitaires sport de Ferrari, de Lamborghini et de Porsche font rugir leurs moteurs sur la ligne de départ aux côtés du DBX 707 d’Aston Martin.

Ferrari Purosangue

Prix : nd

Le titre de VUS le plus puissant au monde aura été de courte durée pour le DBX 707. Le Purosangue, premier utilitaire mis au point par Ferrari, revendique 715 ch à l’aide de son moteur V12 de 6,5 L. En dépit de cette cavalerie plus imposante, le Ferrari ne sera pas plus rapide que l’Aston Martin lorsque les feux passeront au vert. L’anglais bénéficie de plus de couple. En revanche, ces deux rivaux ont un point en commun : ils sont nés d’une page blanche sur le plan du châssis. Là où ils diffèrent cependant : le prix. Ferrari ne compte aucunement sur le Purosangue pour doubler sa production et entend en faire un produit hautement exclusif. Les premières livraisons du Purosangue débuteront à compter du troisième trimestre de 2023.

Lamborghini Urus

Prix : à partir de 270 311 $

PHOTO FOURNIE PAR LAMBORGHINI Le Lamborghini Urus

L’escalade se poursuit chez Lamborghini, qui a présenté récemment une déclinaison Performante (lire performanté à l’italienne), mais celle-ci ne peut revendiquer pour autant le titre de VUS le plus puissant au monde. Avec 657 ch sous le pied droit, elle met quelques dixièmes de plus que l’Aston Martin pour atteindre les 100 km/h à la suite d’un départ arrêté. Mais cette déclinaison ne doit pas être jugée essentiellement sur la performance pure. Saluons plutôt la cure minceur qu’elle s’est imposée (47 kg en moins) et la sophistication plus poussée de ses liaisons au sol pour lui garantir une meilleure motricité, même en dehors des sentiers battus.

Porsche Cayenne Turbo GT

Prix : à partir de 209 400 $

PHOTO FOURNIE PAR PORSCHE Le Porsche Cayenne Turbo GT

Face aux modèles précités, le Cayenne GT Turbo de Porsche représente une véritable aubaine. Aussi rapide que l’Aston Martin, offrant une meilleure connectivité (à l’exception des utilisateurs d’Android Auto) et d’un réseau de concessionnaires moins épars, le Porsche n’a pas que des qualités. Son catalogue d’options est aussi volumineux et coûteux que celui d’Aston Martin, sa suspension encaisse plus sèchement les déformations de la chaussée et l’allemand, reconnaissons-le, n’a pas le même cachet exclusif que l’anglais.