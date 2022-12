Le créneau est encombré. Honda CR-V, Ford Escape, Toyota RAV4 et Volkswagen Tiguan se font une chaude lutte.

Ford Escape

Prix : à partir de 30 249 $

Tout comme le CR-V, la dernière génération de l’Escape de Ford est légèrement plus longue et plus large que la précédente. Bien que la ligne de toit ait été, elle, abaissée, l’Escape veille à dégager un maximum d’espace habitable, surtout aux places arrière, où la banquette peut coulisser sur quelques centimètres. La présentation intérieure de ce véhicule est par contre plus austère encore que celle du CR-V. Sur la route, le comportement de l’Escape est étonnamment neutre et sa maniabilité enchante autant sinon plus que celle du CR-V. L’Escape se révèle fort amusant à conduire, mais les motorisations de l’américaine sont moins raffinées, plus gourmandes aussi.

Toyota RAV4

Prix : à partir de 32 150 $

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota RAV4

Il y a de nombreuses similitudes entre le CR-V et le RAV4. En effet, cette cinquième génération du RAV4 n’innove pratiquement en rien, mais cueille plutôt, à même le jardin de Toyota, toutes les avancées semées au cours des dernières années. L’absence de prise de risque est cependant plus concrète sous le capot avec un moteur de 2,5 L un peu poussif, mais économique à la pompe comme à l’entretien. Plus encore que dans le cas du CR-V, les motorisations hybrides représentent les pièces de résistance de ce RAV4. La version Prime surtout, qui représente un modèle d’efficacité avec une autonomie électrique supérieure à 60 km.

Volkswagen Tiguan

Prix : à partir de 35 772 $

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkswagen Tiguan

Volkswagen n’en fait guère étalage, mais l’habitacle du Tiguan fait monter à bord une troisième rangée de sièges. Celle-ci figure au rayon des caractéristiques optionnelles, et ce, dès la déclinaison Comfortline. Ces sièges additionnels sont, sans surprise, destinés à de très jeunes enfants ou encore au dépannage. D’une cylindrée supérieure, le moteur du Volkswagen affiche de meilleures performances générales que celles du CR-V, sauf à la pompe. Sa boîte de vitesses fait preuve, pour sa part, d’une belle douceur et est parfaitement étagée. Mais là où ce Volkswagen perd le plus, c’est sur la question de l’agrément, du raffinement, de la qualité de la présentation et de l’absence de motorisations hybrides.