Les attentes sont grandes en ce qui concerne le Q4 e-tron d’Audi. Mais, déjà, le GV60 de Genesis, le XC40 Recharge de Volvo et, surtout, le Model Y de Tesla suscitent l’envie.

Genesis GV60

Prix : à partir de 71 000 $

Le GV60 de Genesis partage la même architecture technique que les Ioniq 5 et Kia EV6. Contrairement à ces derniers toutefois, le GV60 retient les services de deux moteurs électriques pour entraîner l’ensemble de ses roues. Comme le Q4 e-tron. Plus coûteux à acquérir, le Genesis a l’avantage d’offrir une liste de caractéristiques de série plus impressionnante que celle du Q4 e-tron et une plus grande efficacité énergétique.

Tesla Model Y

Prix : à partir de 85 000 $

PHOTO FOURNIE PAR TESLA Tesla Model Y

La référence. Le Model Y est en quelque sorte un Model 3 plus fonctionnel grâce à l’ajout d’un hayon ouvrant. Plus coûteux que le Q4 e-tron, le Model Y n’en demeure pas moins concurrentiel. Comparativement à l’Audi, le Tesla affiche une meilleure autonomie, une accélération nettement plus franche et une capacité de recharge plus impressionnante encore. Toutefois, par rapport au Q4 e-tron, le Model Y n’offre toujours pas une qualité de construction aussi léchée ni une attention aussi minutieuse aux détails.

Volvo XC40 Recharge

Prix : à partir de 64 950 $

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO Volvo XC40 Recharge

La malléabilité de l’architecture CMA (Compact Modular Architecture) de Volvo permet d’accueillir plusieurs types de propulseurs et la version Recharge du XC40 (également proposé avec une mécanique à essence) en apporte la preuve. Dans sa configuration électrique, le XC40 a l’avantage de compter sur un rouage à quatre roues motrices et sur un moteur produisant l’équivalent de 402 chevaux. Plus rapide encore que l’Audi, ce Volvo ne peut cependant tracter une charge aussi lourde et rouler aussi longtemps (autonomie de 334 km).