Le constructeur automobile japonais Mazda a jeté la semaine dernière les grandes lignes de son plan d’électrification mis à jour. À l’instar de Toyota, son partenaire dans sa stratégie d’électrification, la marque va privilégier les motorisations hybrides avant de monter dans le train du tout-électrique.

Charles René La Presse

À l’heure actuelle, Mazda ne commercialise qu’un seul modèle électrique, le multisegment MX-30, peu concurrentiel avec son autonomie d’à peine 161 km et qui est proposé uniquement au Québec et en Colombie-Britannique. Celui-ci sera appuyé dès 2025 par un nouveau VUS électrique sur lequel Mazda se fait avare de détails. En parallèle, le constructeur assure qu’il développe une nouvelle plateforme électrique qui lui permettra de jouer à armes égales avec les concurrents dès 2025. On estime pouvoir offrir d’ici 2030 des véhicules électriques dans tous les « segments clés ».

Ce projet d’électrification se traduira à court terme essentiellement par l’arrivée de versions hybrides de modèles existants ainsi que de nouveaux produits qui intégreront ces groupes propulseurs. Ainsi, les nouveaux VUS CX-70 et CX-90 débarqueront ici avec leurs châssis à propulsion qui permettront à Mazda de concurrencer les marques de luxe. Ceux-ci auront également droit à des motorisations hybrides enfichables qui devraient être composées d’un quatre-cylindres de 2,5 L couplé à un moteur électrique. Cette combinaison pourrait produire 323 ch et une autonomie de 62 km, si l’on se fie au CX-60 européen qui embarque cette même mécanique.

PHOTO FOURNIE PAR MAZDA L’annonce a été accompagnée d’images d’un coupé électrique qui pourrait préfigurer une version électrique de la MX-5. Mazda n’a rien dévoilé en ce sens.

Dès 2024, Mazda offrira une variante hybride conventionnelle du CX-50, ce qui le lancera aux trousses des Hyundai Tucson, Toyota RAV4 et Ford Escape, pour ne nommer que ceux-là. Avec le raffinement du modèle actuel, cette nouvelle version pourrait bien arracher de la clientèle aux rivaux. L’année 2025 sera ensuite marquée par l’arrivée de quatre nouveaux modèles hybrides dans la gamme Mazda.

Pour justifier cette stratégie étapiste qui est sans doute moins dynamique qu’ailleurs, Mazda affirme que les véhicules électriques composeront 15 % des ventes au Canada d’ici 2025 et que le moteur à combustion demeurera très présent. On ne peut également écarter le fait que la marque dispose de moyens limités. Ses investissements dans cette aventure totaliseront néanmoins l’équivalent de 14,2 milliards US qui impliqueront la neutralité carbone de toutes les usines d’assemblage d’ici 2030.