Une nouvelle Prius plus mature visuellement et plus pimpante

Il fut une époque où la Toyota Prius était l’objet par excellence de l’affirmation d’une sensibilité aux enjeux environnementaux. Plusieurs vedettes l’avaient adoptée, vantant l’immense efficacité énergétique de la compacte qui a démocratisé l’hybride dans sa forme primaire. Certes, depuis l’avènement du tout-électrique, l’une des pionnières de ce genre appâte moins les regards. Ça n’empêche toutefois pas Toyota de vouloir la rendre plus attirante.

Charles René La Presse

Le géant japonais a organisé la semaine dernière la première présentation mondiale de la cinquième génération du modèle légendaire en raison de son impact culturel et technique. Tout en conservant un profil plaçant l’habitacle aux avant-postes, cette nouvelle Prius adopte une posture stylistique nouvelle. Plus lisse et trapue, elle présente des optiques fines en C. La ligne de toit est plus basse de 50 mm alors que le véhicule est plus large de 20 mm, ce qui appuie ses proportions différentes.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA La ligne de toit est plus basse de 50 mm alors que le véhicule est plus large de 20 mm.

Des mécaniques plus puissantes

La Prius de série recevra un quatre-cylindres de 2 L – un léger gain de 0,2 L de volume – dont la puissance est portée à 196 ch, un accroissement fort appréciable de 72 ch. Elle sera offerte ici uniquement avec un rouage intégral. Aucun mot sur la consommation de carburant, pour le moment.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA L’habitacle de la Toyota Prius 2023

La variante enfichable, toujours appelée Prius Prime, voit sa puissance maximale chiffrée à 220 ch, soit près de 100 ch de plus que celle qu’elle remplace. Toyota n’avance pas de chiffre précis sur son autonomie pour le moment, mais précise qu’elle sera de 50 % supérieure à l’actuelle Prius Prime. Cela la placerait autour des 60 km dans un segment où essentiellement il n’y a plus de concurrence.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA La variante enfichable, toujours appelée Prius Prime, voit sa puissance maximale chiffrée à 220 ch, soit près de 100 ch de plus que celle qu’elle remplace.

La Toyota Prius cinquième du nom sera lancée au Japon au printemps pour ensuite être distribuée dans d’autres marchés, dont l’Amérique du Nord. Nous saurons d’ici la fin de l’année quand elle arrivera sur le sol canadien.