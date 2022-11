Charles René La Presse

Présentée au monde sous la forme d’un prototype lors du salon automobile de Francfort en 2017, la Mercedes-AMG ONE a dû attendre pas moins de cinq ans pour que la production de ses 275 exemplaires s’amorce. Orgueil de la prestigieuse marque, cette supervoiture est mue par une mécanique directement empruntée au monde de la Formule 1. Elle a récemment confirmé que ses promesses de performance sont tout sauf de la frime.

PHOTO FOURNIE PAR MERCEDES-BENZ La Mercedes-AMG ONE sur l’exigeant tracé allemand de 20,8 km composé de plus de 170 virages.

Le 28 octobre dernier, le constructeur a décidé de chasser le record de tour du Nürburgring Nordschleife, l’exigeant tracé allemand de 20,8 km composé de plus de 170 virages. Avec le pilote du championnat DTM Maro Engel au volant, le bolide a bouclé un chrono de 6 min 35,183 s, retranchant un impressionnant total de 8 s au record précédent d’une voiture de production malgré une piste en partie détrempée.

Ce chrono extraordinaire a été possible grâce à l’utilisation d’une énorme quantité de fibre de carbone, du châssis à la carrosserie entière. Son moteur central arrière est le même V6 de 1,6 L turbohybride utilisé en Formule 1 et bridé à 11 000 tr/min. Il produit 1049 ch et un rouage intégral est de la partie pour assurer une plus grande stabilité. Évidemment, des éléments actifs aérodynamiques s’assurent de bien garder la voiture au sol, même lorsqu’elle atteint les 352 km/h en pointe.