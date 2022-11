Ce n’est pas un, mais bien deux dévoilements d’importance que Honda a orchestrés la semaine dernière pour souligner la mise à jour de produits vieillissants dans deux segments aux trajectoires opposées. Jadis considérée comme le vaisseau amiral de la marque, l’Accord résiste à l’étiolement de sa catégorie, alors que le VUS intermédiaire Pilot retravaille son image avec un design plein d’assurance.

Charles René La Presse

Mais d’abord, parlons berlines. L’Accord, qui en est à sa 11e génération, persiste et signe chez les intermédiaires avec une recette plutôt semblable à celle de sa devancière. Se basant sur sa plateforme antérieure retouchée, le modèle simplifie sa présentation et s’allonge de 70 mm. Son faciès est maintenant composé d’une calandre moins insistante visuellement et de phares horizontaux moins gros.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA La Honda Accord simplifie sa présentation et s’allonge de 70 mm.

Côté mécanique, l’hybride est au premier plan. Le moteur optionnel est maintenant un quatre-cylindres de 2 L à cycle Atkinson produisant 204 ch et 247 lb-pi de couple à l’aide de deux moteurs électriques. Il devrait composer pas moins de 50 % des ventes de la berline, selon les projections de Honda. Un quatre-cylindres de 1,5 L turbocompressé de 192 ch s’occupe toujours de mouvoir les versions d’entrée de gamme avec une boîte CVT.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA L’habitacle de la Honda Accord 2023

L’habitacle est entièrement rénové, présentant une bande verticale en nid-d’abeilles qui incorpore les buses, une approche semblable à celle de la Civic. Honda promet des matières de meilleure qualité et la livrée hybride aura droit à l’écran tactile le plus imposant jamais intégré à ses modèles (12,3 po).

Un Pilot plus axé sur le plein air

Le Honda Pilot entame quant à lui son quatrième chapitre en s’offrant une toute nouvelle fondation qui augmente son empattement de 70 mm (2891 mm au total) pour améliorer son confort de roulement. Une direction à démultiplication variable arrive en appui, tout comme un système de freinage plus costaud et des suspensions révisées.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA La version TrailSport du Honda Pilot est plus centrée sur le hors-route et augmente en outre légèrement sa garde au sol (25 mm).

Une version TrailSport, plus centrée sur le hors-route, augmente en outre légèrement sa garde au sol (25 mm) et bénéficie de plaques de protection sous le châssis.

Mais au-delà de ces considérations techniques, le Pilot gagne en maturité sur le plan esthétique, à l’instar de l’Accord. Les lignes sont plus franches, les proportions mieux équilibrées pour donner un rendu qui colle bien à une image rafraîchie sans trop en faire.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Le Pilot gagne en maturité sur le plan esthétique.

Sous le capot, on trouve toujours un V6 de 3,5 L, mais maintenant à double arbre à cames en tête. Produisant 285 ch – 5 ch de plus qu’avant –, il relaie ses 262 lb-pi de couple aux quatre roues au moyen d’un nouveau rouage intégral de série plus réactif pouvant envoyer jusqu’à 70 % du couple disponible à l’arrière. Une transmission à 10 rapports se positionne entre les deux. Le Pilot peut par ailleurs tracter une charge de 2268 kg.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA L’habitacle du Honda Pilot 2023

L’habitacle gagne aussi en volume en plus d’être modernisé. Les places aux deuxième et troisième rangées offrent un peu plus d’espace pour les jambes. Des écrans tactiles de 7 po ou 9 po selon les livrées sont la porte d’entrée pour naviguer dans un système d’infodivertissement que Honda annonce simplifié et plus rapide.

Honda n’a pas dévoilé les prix de ces deux nouvelles générations des Accord et Pilot.