Chez les multisegments sous-compacts, le Chevrolet Trax n’a jamais été réellement une menace pour les acteurs asiatiques nettement plus raffinés. La marque au nœud papillon veut maintenant rendre le produit beaucoup plus attrayant pour l’année-modèle 2024.

Charles René La Presse

Voici donc la riposte prenant une forme beaucoup plus moderne qui se place en parallèle du Blazer sur le plan stylistique. Ce nouveau Trax fait aussi 28 cm de plus en longueur et 5 cm de plus en largeur que son prédécesseur, ce qui augmente l’espace intérieur. L’habitacle bénéficie aussi du remodelage avec une présentation grandement bonifiée.

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Le Trax 2024 en version RS

Sur le plan mécanique, un petit trois-cylindres de 1,2 L se présente seul à la tâche, produisant un maigre total de 137 ch et 162 lb-pi de couple. Il est modulé par une transmission automatique à six rapports.

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS L’habitacle du Chevrolet Trax 2024 en version RS

Avec la présence du TrailBlazer, on ne peut toutefois s’empêcher de se questionner sur la pertinence d’offrir deux modèles dans le même segment. En vente dès le printemps prochain à un prix de départ de 21 699 $.