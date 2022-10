À l’heure de l’urgence climatique, Cadillac a exposé ses sérieuses ambitions dans l’électrique. Son multisegment Lyriq et sa spectaculaire grande berline Celestiq témoignent d’une réelle volonté de donner un nouveau souffle à la légendaire marque de luxe en l’électrifiant. Parallèlement à ces annonces, l’Escalade, son grand VUS, se bombe le torse avec une nouvelle livrée ultrapuissante dont la pertinence, dans le contexte actuel, peut sans doute être remise en question.

Charles René La Presse

Le design

PHOTO FOURNIE PAR CADILLAC Le Cadillac Escalade-V 2023 arbore une calandre colossale à treillis noir lustré superposée à un bouclier arborant d’autres accents noirs.

L’Escalade-V, c’est le nom complet, n’est ni plus ni moins que le VUS pleine grandeur le plus puissant jamais conçu. Mais, avant toute chose, le mastodonte tutoyant les 3000 kg jette les bases stylistiques de l’exercice avec des ajouts que seul l’œil avisé reconnaîtra. Ça se joue essentiellement sur le plan de la calandre colossale à treillis noir lustré superposée à un bouclier arborant d’autres accents noirs. Les jantes de 22 po complètent le coup d’œil latéral avec de gros logos V fixés sur les portières avant. On retrouve aussi ce logo sur le grand hayon arrière au-dessus d’un pare-chocs remodelé pour accueillir quatre pots d’échappement. Qu’on aime ou pas, c’est certes spectaculaire. Dans la version ESV allongée essayée, il est près de 1,2 m plus long qu’un Toyota RAV4 et 24 cm plus haut que ce dernier. Sa largeur dépasse aussi les 2 m.

À bord

PHOTO FOURNIE PAR CADILLAC L’habitacle du Cadillac Escalade-V 2023

Conséquence positive de cet encombrement : l’espace intérieur de cet Escalade rendrait envieux bien des propriétaires de maisons unifamiliales. Le confort, lui, est toutefois mitigé aux places arrière. Le soutien est déficient et le rembourrage demeure plutôt ferme. Les sièges avant massants et réglables à l’infini sont nettement plus accueillants. Pour se démarquer de ses cousins chez Chevrolet (Tahoe) et GMC (Yukon), l’Escalade fait grimper d’un échelon de luxe la présentation intérieure. Les cuirs et les moulures de bois de zèbre se conjuguent pour donner une belle homogénéité à l’ensemble. On perçoit une attention aux détails. On ne peut également taire la présence de l’impressionnant grand écran OLED qui est dans les faits le résultat de la superposition de deux écrans, donnant ainsi de la texture au rendu.

Sous le capot

PHOTO FOURNIE PAR CADILLAC Le puissant et très gourmand V8 doté d’un compresseur de l’Escalade-V produit 682 ch, soit 14 ch de plus que la berline CT5-V Blackwing avec laquelle il le partage.

C’est en levant le capot que l’exubérance de cet Escalade-V atteint des niveaux parodiques. Là s’y retrouve un V8 de 6,2 L suralimenté par compresseur volumétrique. Cette mécanique est aussi employée par la Cadillac CT5-V Blackwing. En utilisant un compresseur plus volumineux (2,65 L), sa puissance passe ici à 682 ch. Si le mode de conduite Sport est actionné au démarrage, l’Escalade-V fait sentir la présence de cette cavalerie entière au moyen d’un rugissement aussi discret qu’un bolide de NASCAR qui bat la chamade au ralenti. C’est d’ailleurs l’aspect auditif qui mène l’expérience, alors que les changements de rapports sont accompagnés de détonations. L’attention générée par un tel véhicule si bruyant n’a rien non plus de valorisant.

Derrière le volant

PHOTO FOURNIE PAR CADILLAC En départ lancé, le gros VUS bondit avec assurance en contrôlant son assiette et la motricité de manière convaincante.

On s’interroge évidemment sur les effets qu’un tel gain de puissance peut avoir sur un véhicule à châssis en échelle aussi imposant. Le contre-emploi devient aussitôt manifeste à la première sollicitation de la pédale d’accélération. Certes, on dénote un plus grand aplomb que dans la livrée de série en raison de la calibration différente de son amortissement — une composition à la fois pneumatique et dotée d’amortisseurs électromagnétiques. En départ lancé, le gros VUS bondit avec assurance en contrôlant son assiette et la motricité de manière convaincante. C’est lorsque les premiers virages se pointent — rapidement — que l’on déchante. Le poids et la démultiplication de la direction, qui relève inévitablement du monde de la camionnette, le rendent malhabile, lourdaud. Le freinage est aussi d’une efficacité étonnante.

Les technologies embarquées

PHOTO FOURNIE PAR CADILLAC Le système multimédia du Cadillac Escalade-V 2023

Comme précisé plus tôt, l’Escalade justifie l’enflement de sa facture par la présence d’un système d’infodivertissement sur mesure. Il répond toujours présent dans la livrée V avec ses 97 cm (38 po) qui permettent d’héberger à la fois l’instrumentation et l’espace multimédia. La navigation se fait aisément et la clarté de l’image en fait l’un des meilleurs de l’industrie à l’heure actuelle. Certes, avec des propositions de plus en plus variées en la matière, la fraîcheur de ce système est moins marquée qu’auparavant, mais sa compétence en matière de rapidité et de fonctionnalités est indéniable. Le système de conduite autonome SuperCruise offert en option est indéniablement l’un des plus compétents. Côté sonorité, l’Escalade reste une référence avec son nouveau système AKG Studio Reference à 36 haut-parleurs : la qualité sonore est prenante.

Le verdict

PHOTO FOURNIE PAR CADILLAC Avec une consommation qui peine à baisser sous les 16 L/100 km en conduite très modérée, il y a un anachronisme certain rattaché à ce VUS.

L’existence même de l’Escalade-V soulève évidemment un questionnement éthique. A-t-on besoin d’un véhicule aussi performant, goinfre en carburant et encombrant ? Avec une consommation qui peine à baisser sous les 16 L/100 km en conduite très modérée, il y a un anachronisme certain rattaché à ce VUS, dont la raison d’être relève essentiellement d’une lecture rigoriste des lois du marché sans trop se questionner sur les effets. Les rares qui pourront se permettre de jeter leur dévolu sur cette variante détaillée à près du double du prix d’un Escalade de série (près de 178 000 $) bénéficieront en somme d’un VUS extrêmement rapide en ligne droite, mais dont la dynamique de conduite peine à se démarquer de ses autres déclinaisons. Une question : était-ce nécessaire de l’impliquer dans une guerre de puissance ?

Carnet de notes

Carnet de notes Confort de limousine Avec la juxtaposition d’amortisseurs électromagnétiques et de ressorts pneumatiques, cet Escalade-V n’a rien à envier au point de vue du confort à bien des grandes berlines européennes. Il faudrait toutefois revoir les places arrière pour assurer une plus grande concurrence. Transmission automatique relativement compétente Comme c’est souvent le cas avec cette transmission à 10 rapports développée avec Ford, l’Escalade-V est bien plus à l’aise lorsqu’on évite de mettre en fonction le mode manuel, qui laisse transparaître une lenteur relative. Rouage intégral permanent Contrairement aux autres versions de l’Escalade, l’Escalade-V voit son rouage intégral actionné en permanence pour éviter une perte de contrôle subite. C’est sans doute une bonne chose. Accélération digne d’une voiture sport Cadillac estime le 0-97 km/h en 4,4 s, ce qui est comparable à bien des voitures sport actuellement offertes. Il tracte un peu moins Avec une capacité de remorquage maximale de 3175 kg, l’Escalade-V peut tracter près de 500 kg de moins qu’un Escalade doté du V8 de 6,2 L atmosphérique.