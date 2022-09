Dévoilement de la septième génération de la Mustang

Les voitures américaines qui ont joui d’un si grand temps sur scène en plus de marquer autant l’imaginaire culturel sont rares. Par son accessibilité, mais aussi par sa capacité à capter l’attention d’un large auditoire, la Mustang est encore et toujours un incontournable dans l’univers de l’automobile sportive. En préparation de son 60e anniversaire, qui sera célébré en avril 2024, elle s'est dévoilée mercredi soir, plus techno que jamais, non sans jeter un coup d’œil à son passé en conservant son V8.