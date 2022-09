La très attendue Toyota GR Corolla, dont la commercialisation s’amorcera à l’automne, sera positionnée en matière de prix directement dans la ligne de mire de la Volkswagen Golf R. Le modèle le plus sportif de la lignée de la compacte sera détaillé à 45 490 $.

Charles René La Presse

En échange de cette somme, que plusieurs jugeront sans doute plutôt élevée pour une Corolla, le constructeur japonais offre un modèle exceptionnel développé en étroite collaboration avec son PDG, Akio Toyoda. Son trois-cylindres turbocompressé de 1,6 L peut paraître ténu, mais produit un impressionnant total de 300 ch et 273 lb-pi de couple. Il relaie le tout aux quatre roues au moyen d’un rouage intégral dont la répartition est adaptable par le conducteur. Seule la boîte manuelle est au menu, avec synchronisation du régime.

En option, la déclinaison Circuit se détaillera 53 990 $ pour obtenir un toit en fibre de carbone ainsi que diverses améliorations esthétiques à l’intérieur et à l’extérieur. Finalement, la livrée Morizo de 59 990 $, qui sera la plus radicale de toutes, voit les sièges arrière disparaître, en plus d’un étagement de boîte de vitesses révisé et d’un couple augmenté pour une meilleure accélération.

En vente dès l’automne.