Production de batteries

Toyota annonce de gros investissements au Japon et aux États-Unis

(Tokyo) Le numéro un mondial de l’automobile Toyota a annoncé mercredi qu’il allait investir 730 milliards de yens (7 milliards de dollars CAN) pour lancer sa propre production de batteries électriques au Japon et aux États-Unis entre 2024 et 2026.