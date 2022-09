La Civic Type R refondue arrivera à l’automne avec plus de chevaux

Quelques mois après son dévoilement mondial qui s’est fait plutôt succinct sur sa description technique, la Honda Civic Type R a ouvert son jeu la semaine dernière en vue de sa commercialisation prévue à l’automne au Canada. Elle gagne évidemment quelques chevaux au passage pour appuyer une multitude d’améliorations.

Charles René La Presse

La deuxième génération de cette livrée iconique offerte au pays aura ainsi droit à un quatre-cylindres de 2 L turbocompressé produisant 315 ch et 310 lb-pi.

Ce sont des gains de respectivement de 9 ch et 15 lb-pi par rapport à sa devancière récoltés au moyen d’un turbocompresseur retravaillé, d’une entrée d’air moins restrictive et d’un échappement redessiné doté d’un clapet. Elle demeure couplée uniquement à une transmission manuelle à six rapports avec synchronisation automatisée du régime qui renvoie le couple aux roues avant.

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Honda Civic Type R 2023

PHOTO FOURNIE PAR HONDA L’habitacle de la Honda Civic Type R 2023 1 /2



Conscient que sa clientèle souhaite profiter des performances de sa monture sur piste, Honda s’est aussi penché sur le refroidissement de cette mécanique au sang chaud avec des ouvertures plus grandes découpées dans le bouclier avant. Le radiateur a été grossi, tout comme son ventilateur. Pour assurer la stabilité en conduite sportive, l’empattement a été légèrement allongé de 35 mm, tout comme ses voies avant et arrière (+ 26 mm/+ 19 mm).

Nous aurons une idée de la fourchette de prix plus près de sa mise en marché. Cette Type R devrait logiquement se détailler autour des 45 000 $.