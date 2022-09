Avec la Forte, Kia se met en position de conquérir ces consommateurs qui ne voient plus vraiment l’intérêt d’investir autant qu’autrefois dans une auto.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Simplicité volontaire

PHOTO FOURNIE PAR KIA La Forte s’inscrit à contre-courant du credo dominant qui fait rouler des modèles toujours plus sophistiqués, plus massifs, plus hauts et plus performants.

PHOTO FOURNIE PAR KIA Les sièges avant n’ont pas beaucoup de « moelleux » et le tissu qui les recouvre respire mal…

PHOTO FOURNIE PAR KIA Toutefois, s’asseoir à l’arrière n’est pas une punition compte tenu de l’espace disponible…

PHOTO FOURNIE PAR KIA Et le volume du coffre n’a rien de ridicule.

PHOTO FOURNIE PAR KIA L’écran d’infodivertissement offre la connectivité attendue (Apple CarPlay ou Android Auto).

PHOTO FOURNIE PAR KIA Même si une clé, une vraie, est nécessaire pour démarrer le moteur, la Forte n’a rien de rustique.

PHOTO FOURNIE PAR KIA Le moteur de la configuration de base — un 2 L atmosphérique — n’affiche pas des performances ébouriffantes.

PHOTO FOURNIE PAR KIA En toute franchise, la Forte ne procure pas de sensations particulières au volant. Sa conduite n’a rien d’inoubliable, mais rien d’ennuyeux non plus. 1 /8















Il suffit de jeter un regard sur les dernières nouveautés. Des utilitaires plus sophistiqués, toujours plus coûteux, et des véhicules électriques difficiles d’accès (rareté et prix), mais peu de modèles de grande diffusion accessibles. La Kia Forte résiste — comme une poignée d’autres — à cette tendance à l’embourgeoisement.

Obsédés comme jamais par la montée en gamme de leurs produits, les constructeurs expulsent de leur catalogue les modèles dits « populaires ». Chevrolet ne vend plus la Cruze, Ford a renoncé à la Focus, Dodge a depuis longtemps fait une croix sur la Dart. Volkswagen a abandonné (sur notre continent) la Golf, tandis que la Lancer n’a pas connu de descendance. Il y a 10 ans à peine, toutes ces autos appartenaient à la catégorie — chouchou des automobilistes québécois — des compactes.

Conscientes que leurs profits dépendent des modèles les plus rentables, les marques automobiles investissent en priorité dans les segments très rémunérateurs comme les VUS ou les camionnettes, sans trop se soucier de rajeunir les versions d’accès à la gamme. Après tout — et les concessionnaires le reconnaissent —, cette catégorie « bon marché » dégage un bénéfice unitaire peu intéressant. À quoi bon s’entêter ? Et pourquoi pas ? Si les véhicules neufs restent souvent hors de portée de nombreuses personnes, ce n’est pas seulement un problème de prix, et c’est cela, aussi, qui préoccupe les constructeurs. Ceux-ci doivent faire face à la concurrence grandissante d’autres biens et services (communications, habitation, appareils électroniques) venus solliciter le budget familial.

À contre-courant

À sa manière, la Forte s’inscrit à contre-courant du credo dominant qui fait rouler des modèles toujours plus sophistiqués, plus massifs, plus hauts et plus performants. Et sa réussite actuelle — sa part de marché a pratiquement triplé au cours des sept dernières années — tient en partie au fait que le contrat passé avec la clientèle est clair : un excellent rapport prix-prestations, sous-tendu par une conception très rationnelle de l’automobile.

Dès lors, pourquoi dépenser plus pour sa mobilité personnelle ? Voilà en quelque sorte la question que Kia pose avec la Forte. Et la Rio, si vous allez voir notre onglet « Fiche technique ». Et ce n’est pas triste pour autant. Même si une clé, une vraie, est nécessaire pour démarrer le moteur, rassurez-vous, la Forte n’a rien de rustique.

Pas de manivelles, mais des glaces électriques, un écran d’infodivertissement avec la connectivité attendue (Apple CarPlay ou Android Auto) et même un volant et des baquets chauffants. L’essentiel s’y trouve, et même un peu plus.

Une auto moderne, quoi. Les sièges avant n’ont pas beaucoup de « moelleux » et le tissu qui les recouvre respire mal, il est vrai. Toutefois, s’asseoir à l’arrière n’est pas une punition compte tenu de l’espace disponible et le volume du coffre n’a rien de ridicule. En fait, il surclasse bon nombre des concurrents de cette Kia.

Du point A au point B

En toute franchise, la Forte ne procure pas de sensations particulières au volant. Sa conduite n’a rien d’inoubliable, mais rien d’ennuyeux non plus. La direction, fréquemment inconsistante, « flotte » un tantinet sur route, mais on appréciera sa légèreté lorsqu’il s’agit d’effectuer une manœuvre. Sans l’ombre d’un doute, les pneumatiques livrés d’origine atténuent les aptitudes de cette compacte. De meilleures gommes amélioreraient la précision de conduite, réduiraient les distances de freinage (un peu longuettes) et, surtout, augmenteraient le coefficient d’adhérence dans les courbes et tout particulièrement sur chaussée détrempée. Le sous-virage observé s’en trouverait également mieux circonscrit.

Le moteur de la configuration de base — un 2 L atmosphérique — n’affiche pas des performances ébouriffantes. Il met près de 9 s pour entraîner cette Kia à la vitesse légale permise sur l’autoroute. Et les reprises ? Languissantes, elles aussi. Cela n’a rien de rédhibitoire, cependant. Il suffit d’affûter son sens de l’anticipation. Et d’augmenter le volume de la chaîne audio pour étouffer le bruit du moteur. Celui-ci se trouve étranglé par la courroie de la transmission à variation continue qui l’accompagne. Ce ne sont que les deux phases de conduite (accélération et reprises) où cette boîte (et le hurlement du moteur) nous irrite réellement. À vitesse de croisière, on peut envisager de parcourir de longs trajets, sans véritablement être ennuyé. N’est-ce pas là le plus important ?

Kia Forte 5 Version à l’essai : EX

Fourchette de prix : de 24 510 $ à 32 810 $

Visible dans les concessions : maintenant

Consommation : 7,8 L/100 km On aime Présentation agréable

Coffre spacieux

Dotation de série complète On aime moins Moteur poussif

Pneus savonnettes

Sièges durs Notre verdict La question : avez-vous besoin de plus ?

Fiche technique

PHOTO FOURNIE PAR KIA Kia Forte 5

Performances

Moteur

L4 DACT 2 L atmosphérique

147 ch à 6200 tr/min

132 lb-pi de couple à 4500 tr/min

Performances

Poids (min-max) : 1299 kg

Accélération (0-100 km/h) : 8,9 s

Capacité de remorquage : non recommandé

Boîte de vitesses

De série : automatique à variation continue (CVT)

Optionnelle : aucune

Mode d’entraînement : traction

Réservoir et essence

Pneus

205/55R16

Capacité du réservoir, essence recommandée

49,2 L

Ordinaire

Dimensions

Empattement : 2700 mm

Longueur : 4510 mm

Hauteur : 1440 mm

Largeur : 1800 mm (rétroviseurs extérieurs exclus)

Pour moins de 20 000 $

PHOTO FOURNIE PAR KIA Kia Rio

La Rio appartient à une catégorie « inférieure » (sous-compacte), mais demeure un achat malin dans sa catégorie. Vendue pour un peu moins de 20 000 $, cette berline cinq portes représente, parmi ses concurrentes, une occasion plus qu’intéressante en raison de ses dimensions intérieures, de sa garantie et de sa dotation de série. En revanche, ses aptitudes routières et son confort général invitent plutôt à opter pour une Forte (berline) à peine plus coûteuse.

Des économies possibles

PHOTO FOURNIE PAR KIA Kia Forte berline

La polyvalence de la carrosserie cinq portes représente certes un atout, mais la berline offre une nomenclature plus large et permet d’économiser quelques milliers de dollars. Ainsi, contrairement à la Forte, la berline compte des déclinaisons plus dépouillées et offre même une variante à boîte manuelle.